الأربعاء 15 يناير 2025
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أخبار مصر

البدء في تشجير الطريق الدائري بنطاق المريوطية واللبيني وعمرو بن العاص

اعمال التشجير
اعمال التشجير

كشف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن البدء في تنفيذ أعمال المرحلة الأولى لتشجير الطريق الدائري ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة بهدف تحسين جودة الحياة والبيئة مع تطبيق معايير الاستدامة للحفاظ على الأشجار وصيانتها.

 

البدء فى أعمال تشجير الطريق الدائري

وأشار محافظ الجيزة أنه تم البدء فى أعمال تشجير الطريق الدائري بنطاق المحافظة بمناطق المريوطية وتقاطع الدائرى مع محور عمرو بن العاص ومثلثة طريق اللبيني وذلك بنطاق أحياء الطالبية والهرم مشيرا  أنه تم اختيار عدة مواقع على الطريق الدائري تصلح للتشجير، كما أنه روعي اختيار نوعيات من الأشجار لا تحتاج لكميات كبيرة من المياه لترشيد الاستهلاك.

 

وأوضح محافظ الجيزة أن الأعمال تمت من خلال فرق العمل بهيئة النظافة والتجميل بالجيزة ومديرية الزراعة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى وأحياء الطالبية والهرم وبالتنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية.

وأكد النجار أن مبادرة التشجير تهدف الي إضفاء الطابع الجمالي وتحسين الصورة البصرية للطريق الدائري استكمالًا لما يشهده من أعمال تطوير وتجميل واسعة كأحد المحاور الرئيسية المؤدية للمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة والمتحف المصرى الكبير.

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