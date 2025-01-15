وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد العربي والآسيوي للرجبي

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قيس الظالعي، رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للرجبي، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث الاستعدادات الخاصة بالبطولة العربية والجمعية العمومية المزمع إقامتهما في مدينة الإسكندرية الشهر المقبل.

شهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والاتحاد لدعم وتطوير رياضة الرجبي في مصر والدول العربية والآسيوية.

وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس الاتحاد العربي والآسيوي للرجبي

وأكد الدكتور أشرف صبحي حرص الوزارة على التعاون مع الهيئات الرياضية الإقليمية والدولية لتعزيز مكانة الرياضة المصرية وتوسيع قاعدة ممارسي رياضة الرجبي في البلاد.

وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس الاتحاد العربي والآسيوي للرجبي

كما تناول اللقاء مناقشة الترتيبات التنظيمية للبطولة العربية للرجبي وأهمية تهيئة كافة الظروف لإنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير، الذي يضم نخبة من المنتخبات العربية. كما تم استعراض التحضيرات للجمعية العمومية للاتحاد العربي، التي تُعقد بالتزامن مع البطولة، وما يترتب عليها من قرارات لتعزيز رياضة الرجبي في المنطقة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي دعم مصر الكامل لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتعزيز مكانة رياضة الرجبي في مصر والوطن العربي. من جانبه، أشاد قيس الظالعي بالتنظيم المصري، معربًا عن ثقته في خروج الفعاليات بصورة مشرفة تعكس تطور الرياضة في المنطقة.

من جانبه، أعرب قيس الظالعي عن تقديره للجهود المبذولة من قبل وزارة الشباب والرياضة المصرية في دعم الرياضة بمختلف مجالاتها، مشيدًا بالنهضة الرياضية التي تشهدها مصر في الآونة الأخيرة.

الشباب والرياضة تطلق سلسلة لقاءات توعوية عن الملكية الفكرية في 30 جامعة

فيما أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، سلسلة من اللقاءات التثقيفية التوعوية في “الملكية الفكرية” وحماية إبداعات وأفكار الشباب بالجامعات داخل 30 جامعة حكومية وخاصة وأهلية.

ويأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة بقياد الدكتور أشرف صبحي على رعاية وحماية إبداعات وأفكار الشباب وانطلاقا من دورها نحو التعامل مع الشباب وطلاب الجامعات وحديثي التخرج ومواكبة سياسات الدولة الجديدة تأتى أهمية العمل على نشر الوعى بالملكية الفكرية والتعريف بالاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والغاية منها وأهدافها.

الشباب والرياضة تطلق سلسلة لقاءات توعوية بالملكية الفكرية في 30 جامعة

ونظمت أولى فعاليات سلسلة الندوات بجامعة المنوفية حيث أدارت اللقاء الدكتورة أماني جمال مجاهد موسي أستاذ علم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة المنوفية.

الشباب والرياضة تطلق سلسلة لقاءات توعوية بالملكية الفكرية في 30 جامعة

ودارت محاور الندوة حول حقوق الملكية الصناعية، أنواع الملكية الفكرية ومنها العلامة التجارية وكيفية لجوء مالك العلامة التجاريّة للقضاء عند استخدام علامته التجارية بطريقةٍ غير رسمية من قِبل شركةٍ أخرى أو كيانٍ آخر ، حقوق الملكية الفكرية والنشر، تعريف المؤشرات الجغرافية بهدف حماية المنتجات، براءة الاختراع وقابليته للتنفيذ.

يذكر أن اهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تتضمن توعية فئات المجتمع المصري بالملكية الفكرية؛ حيث أن غياب الوعي بمفاهيم الملكية الفكرية والإبداع والابتكار أدى إلى عدم الاستغلال الأمثل للفرص الاقتصادية المتاحة للدولة من تفعيل دور الملكية الفكرية في كافة المجالات، والاهتمام بتحفيز فئات المجتمع المختلفة على الابتكار والإبداع والبحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا والثقافة والفنون لتنمية المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وعلميا وثقافيا، ومن ثم المشاركة في إنتاج الملكية الفكرية والاستفادة منها واستغلالها اقتصاديا، فضلا عن احترام الحقوق غير المتعلقة بالملكية الفكرية استكمالًا لجهود الدولة المصرية في بناء الإنسان المصري، وزرع قيم النزاهة والأمانة واحترام القانون واحترام حقوق الآخرين.

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