الأربعاء 15 يناير 2025
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محافظات

محافظ سوهاج يناقش الملفات الحيوية خلال اجتماع المجلس التنفيذي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وعدد من وكلاء الوزارات.

 

محافظ سوهاج يناقش الملفات الحيوية فى المجلس التنفيذى 

 

ناقش الاجتماع عرض الموقف التنفيذي لملف التصالح في مخالفات البناء، ووجه المحافظ بتسريع وتيرة العمل للانتهاء من كافة الطلبات المقدمة في أسرع وقت ممكن وتقديم كافة التيسيرات للمواطنين.

كما استعرض وكيل وزارة الزراعة موقف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى إزالة جميع الحالات، واستمرار الندوات التوعوية عن طريق إدارات الإرشاد الزراعي للتوعية بخطورة التعدي على الأراضي الزراعية.

كما تناول الاجتماع مناقشة موقف الجمعيات الاستهلاكية بنطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، والجهات التابعة لها، ووجه المحافظ بحصر جميع الجمعيات، ووضع خطة لتشغيل المتوقف منها.

 

شدد المحافظ خلال الاجتماع على رؤساء الوحدات المحلية بتجهيز أماكن مناسبة لإقامة أسواق اليوم الواحد لعرض السلع  الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، والتأكيد على أن تلك الأسواق خدمية في الأساس، مطالبا بتوحيد الأسعار بها، وضرورة مراعاة التجديد والتطوير من حيث المنتجات والعارضين بما يلبي جميع احتياجات الأسرة.

ناقش الاجتماع كذلك إجراءات طرح مبنى عمر أفندي بمدينة ساقلتة لإقامة هايبر للسلع الغذائية، وسبل تحقيق الاستفادة القصوى من المبنى بما يحقق خدمة المواطنين، وتحقيق عائد اقتصادي.

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ازالة التعديات علي الأراضي الزراعية اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة إزالة التعديات على الأراضي اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج المجلس التنفيذي للمحافظة سكرتير عام المحافظة الدكتور محمد عبد الهادى

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