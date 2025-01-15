الدوري المصري، بيراميدز يتقدم على غزل المحلة بهدف في الشوط الأول

الدوري المصري، تقدم فريق بيراميدز على نظيره غزل المحلة، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وبدأت المباراة بسيطرة من لاعبي بيراميدز دون خطورة حقيقية على مرمى غزل المحلة، حتى الدقيقة 23 التي شهدت أول فرصة بتسديدة من وليد الكرتي من خارج منطقة الجزاء، اصطدمت بأحد اللاعبين ومرت في اتجاه المرمى لترتطم في القائم وتخرج إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 26، رد غزل المحلة بعد ركلة حرة من نصف الملعب نفذها أحمد حكم بكرة عرضية انتهت بتسديدة رأسية من حمدي زكي مرت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 32، أحرز بيراميدز هدفه الأول عن طريق علي جبر، بعد ركلة ركنية نفذت بجملة تكتيكة انتهت بعرضية من الشيبي قابلها الكرتي برأسية نحو خط المرمى ومن ثم أكملها علي جبر في المرمى.

وفي الدقيقة 40، كاد غزل المحلة يسجل هدف التعادل بعد كرة عرضية قابلها عبده يحيى بتغيير اتجاه الكرة أمام المرمى لتمر من أمام لاعبي المحلة، وينتهي الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف نظيف.

تشكيل بيراميدز أمام غزل المحلة في الدوري المصري

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء شريف إكرامي - يوسف أوباما - أحمد توفيق - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - محمد حمدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - دودو الجباس

تشكيل غزل المحلة أمام بيراميدز في الدوري المصري

فيما ضم تشكيل غزل المحلة ضد بيراميدزو في الدوري المصري كلا من عامر عامر، عمرو الجزار وأحمد حكم ومودي توريه وأحمد ياسين وحميدو عبدول ومحمد أشرف بن شرقي وأحمد مجدي وعبده يحيى ومحمد بن حموده ومحمد حمدي زكي.

وكان بيراميدز قد تغلب على ساجرادا الأنجولى بهدف دون مقابل، السبت الماضى، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، وضمن بيراميدز التأهل لربع نهائى دورى أبطال إفريقيا، للمرة الأولى فى تاريخ النادى، عقب الفوز على مضيفه ساجرادا فى أنجولا بهدف سجله مروان حمدي.

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