الأربعاء 15 يناير 2025
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رياضة

بعد رحلة شاقة، مران خفيف لمنتخب الناشئات استعدادًا لمواجهة الكاميرون

منتخب الناشئات، فيتو
منتخب الناشئات، فيتو

يؤدى منتخب مصر للناشئات تحت 17 سنة لكرة القدم اليوم مرانا خفيفا بحديقة مقر إقامته بمدينة باخوسام الكاميرونية استعدادًا لملاقاة المنتخب الكاميروني السبت المقبل فى لقاء العودة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم. 


وكانت البعثة قد وصلت فجر اليوم إلى مدينة باخوسام التى تستضيف اللقاء بعد رحلة طيران وانتظار طويلة، حيث انتظرت بمطار ياوندى سبعة ساعات كاملة انتظارا لصدور تأشيرة الدخول الأراضى الكاميرونية، ثم توجهت إلى مدينة باخوسوم في رحلة طويلة.


ووجهت إيناس مظهر عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس البعثة الشكر للسفيرة داليا فايز سفيرة مصر في الكاميرون والقنصل تامر عبد المنعم على جهودهما حتى وصول البعثة إلى مقر إقامتها.
وكان الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة مصطفى منير قد اختار عشرين لاعبة لمباراة العودة ويأمل فى ظهور الفريق بشكل أفضل من مباراة الذهاب التي خسرها فى القاهرة بخماسية نظيفة.
 

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