النبي طلب قتلهم، علي جمعة يوضح سلوكيات الخوارج ويكشف سر نعي رسول الله لهم

كشف الدكتور علي جمعة، المفتي السابق للجمهورية، عن سر نعي رسول الله، صلى الله عليه وسلم، للخوارج، برغم قوله "طوبى لمن قتلهم وقتلوه"، وقوله أيضًا: "من قتلهم كان أولى بالله منهم".

سر نعي رسول الله للخوارج

وأشار الدكتور علي جمعة إلى واقعة مهمة لـ الخوارج أثناء مسيرهم لقتل سيدنا الحسين رضي الله عنه، حيث انشغل أحدهم بحكم دم الذبابة، رغم أنهم كانوا في طريقهم لقتل حفيد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا أن مثل هذه السلوكيات تعكس خللًا كبيرًا في التفكير وقصرًا في الفهم.

سر نعي رسول الله للخوارج، فيتو



وقال الدكتور علي جمعة "نعى سيدنا رسول الله ﷺ الخوارج، فما العلة وراء ذلك؟.. الخوارج هم قومٌ ملتزمون ظاهريًا، حتى قال فيهم رسول الله ﷺ: «تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم». فهم يصلون أكثر منا، ويصومون أكثر منا، فما مشكلتهم إذًا؟"

مشكلة الخوارج المادية ومن صفاتهم تحريف الدين

وعن مشكلة الخوارج قال الدكتور علي جمعة: "المشكلة تكمن في ماديّتهم. الخوارج ماديون، والدين الإسلامي مبني على التوحيد الذي يتطلب التجريد، بينما الخوارج يرفضون هذا التجريد. لذلك تجدهم يقفون عند ظاهر النصوص دون القدرة على استنباط معانيها والأخذ من قواعدها؛ عقولهم تعمل بمنطقٍ ماديٍ بحت، فيلتزمون بحرفية النصوص دون إدراك روحها."

مشكلة الخوارج وصفاتهم، فيتو

علي جمعة: لا تجد في الخوارج من يتوسل لله من أجل المغفرة أو من يحب الصلاة على النبي

وعن صفات الخوارج، قال الدكتور علي جمعة "الجمود عند الظواهر: لا يقدرون على استنباط المعاني أو فهم المقاصد. وغياب الروحانيات: لا تجد فيهم من يحب الصلاة على النبي، صلى الله عليه وسلم، أو يدعو بخشوع، أو يتوسل لله من أجل مغفرة، بل يعتبرون ذلك شركًا".

علي جمعة: الخوارج يحرفون الأولويات

وتابع علي جمعة وصف الخوارج، مؤكدًا أن من صفاتهم "تحريف الأولويات: يهتمون بالتفاصيل الصغيرة كحكم دم الذبابة، بينما يذهبون لقتل سيدنا الحسين رضي الله عنه بلا وازع. رسول الله، صلى الله عليه وسلم وصفهم بدقة، فقال عنهم: "يقولون من خير قول البرية، لا يجاوز إيمانهم تراقيهم، طوبى لمن قتلهم وقتلوه"، وقال أيضًا: "من قتلهم كان أولى بالله منهم".

التحذير من الخوارج وقصة دم الذبابة بمقتل الحسين

وعن التحذير من الخوارج، قال الدكتور علي جمعة "لأنهم يحرفون الدين ويفقدونه روحه، ليصبح جسدًا بلا حياة."

وكشف الدكتور علي جمعة عن حادث يدل على مادية الخوارج، فقال: "أثناء مسيرهم لقتل سيدنا الحسين رضي الله عنه، انشغل أحدهم بحكم دم الذبابة، رغم أنهم كانوا في طريقهم لقتل حفيد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، مثل هذه السلوكيات تعكس خللًا كبيرًا في التفكير وقصرًا في الفهم."

تحذير رسول الله من الخوارج، فيتو



وأوضح علي جمعة أن "الدين الإسلامي ليس مجرد أوامر ونواهٍ، بل هو روحٌ وحياة. الجسد مهم، لكن الروح أهم. لا يمكن أن يستقيم الدين بجسدٍ بلا روح، ولا بروحٍ بلا جسد. لذلك، العيب الأساسي للخوارج هو ماديّتهم التي جعلتهم يقتلون روح الدين."

وأضاف علي جمعة "المشركون لم يستطيعوا توحيد الله بسبب ماديّتهم. ولو تعلموا شيئًا من التجريد، لتركوا الشرك. كذلك الخوارج، لو فهموا مقاصد الدين وروحه، لابتعدوا عن التطرف والغلو".



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