علي جمعة يرد على فكرة إلغاء الموت والمخاوف من التطور في المستقبل

كشف الدكتور علي جمعة، المفتي السابق للجمهورية، عن حقيقة إمكانية القضاء على الموت وتكوين حكومة عالمية تهيمن على العالم، وفكرة تجزأة العالم إلى 400 دولة بدلًا من 196 دولة فقط، وهاجس التطور الذي يسيطر على العالم حاليًا.

حقيقة فكرة إلغاء الموت وهاجس التطور

وأشار الدكتور علي جمعة أن تصور هاجس التطور في ظاهرة القوة، يكشف عن خوف كبير في النفس، وخاصة من الميكروب غير القابل للعلاج، والوحش الذي لا يمكن قهره، وغزو الفضاء للأرض وغيرها، مؤكدًا أن الفكرة الأكثر تعاسة هى فكرة إلغاء الموت.

العالم يجري تجارب إلغاء الموت، فيتو

وقال الدكتور علي جمعة عن حقيقة فكرة إلغاء الموت والتطور: "من سمات العصر هاجس التطور، وأنه لا ثابت حولنا، وأن الإنسان نفسه محلٌّ لهذا التطور، وأنه إذا كان قد أتى من حالة الفرد فإنه قد يصل في المستقبل إلى شيء آخر، رأسه كبيرة، وجسمه صغير، أو يتكون من خلقة الإنسان والربوت معًا، وأنه يمكن القضاء على الموت"

وتابع علي جمعة حديثه عن فكرة إلغاء الموت وهاجس أن "يمكن تكوين حكومة عالمية تهيمن على العالم الذي يجب أن يُجزأ إلى 400 دولة بدلا من 196 دولة الآن، وأنه يمكن إلغاء المؤسسات مثل المدرسة والمستشفى ودواوين الحكومة عن طريق ثورة الاتصالات والمواصلات والتقنيات الحديثة، وأنه يمكن كذلك عن طريق الهندسة الوراثية السيطرة على الكون الخارجي."

الخوف المصاحب لفكرة إلغاء الموت

وعن الخوف المصاحب لفكرة إلغاء الموت، قال الدكتور علي جمعة: "ومع هذا التصور الذي في ظاهره القوة، نرى خوفًا مريعًا في النفس، يتمثل في الأدبيات التي ظهرت من خلال الروايات والسينما من الوحش الذي لا يمكن قهره، أو الميكروب غير القابل للعلاج، أو غزو من الفضاء للأرض، أو تحول البشر إلى سادة وعبيد، أو غير ذلك كثير."، مشيرًا إلى أتعس أفكار التطور، فقال علي جمعة: "ولكن أتعس فكرة في ذلك كله هي فكرة إلغاء الموت، ثم يليها في التعاسة إلغاء الثوابت الخمس."

حقيقة فكرة إلغاء الموت، فيتو

وأوضح الدكتور علي جمعة "يعتقد كثير من العلماء الغربيين اليوم بحقيقة أن الموت ينبغي ألا يكون حتميًّا؛ أو بمعنى آخر أنه لا ينبغي للناس أن يكونوا ضعفاء أو مرضى، وينبغي للعلم من الآن - طبقًا لمعتقداتهم - أن يعمل على إيقاف (الكبر) أو الشيخوخة، بل على أبعد من هذا أن تعكس عملية (الشيخوخة) فيصير الإنسان صغيرًا وقويًّا للأبد."

وأكد علي جمعة "وعلى الرغم من تسليمهم بأنه لن تختفي الحوادث والعنف، فسيظل الناس معرضون للقتل في كل حين من قبل الأشرار منهم، لكن على الرغم من تسليمهم هذا فما زالوا يعتقدون أن الموت من الشيخوخة أو الموت كنهاية محتومة للحياة سيصبح شيئًا للماضي وذكرى مظلمة للأيام البدائية."

الموت ليس حتمى عند الغرب

وعن حديث الغرب عن فكرة إلغاء الموت، قال علي جمعة: "لعل أصدق دليل على تلك المعتقدات ما صرح به (ويليام آر. كلارك) أخصائي أمراض المناعة الأمريكي في تعليقه على علاقة الموت بالحياة بأنه: «الموت لا يشتبك بشكل معقد بتعريف الحياة» أي أن الحياة يمكن أن تستمر بدون (لزوم) للموت في نهايتها، ومعنى الموت كان دوما النهاية للسابقين، وهذا لا يعني ضرورة أن اللاحقين دائمًا سيموتون."

تطور المستقبل وفكرة إلغاء الموت، فيتو



واختتم علي جمعة حديثه قائلًا: "فالوقت يجري الآن في صالح الأحياء، فها هي التقدمات البيولوجية والطبية التي من المفترض والمتوقع أن تحقق خلال العشرين سنة القادمة ما يسمح للإنسان أن يعيش بعد المائة بمدة طويلة، مما يتيح له أن يستفيد أكثر وأكثر من التقدم الطبي والبيولوجي، فيعيش أطول وأطول"

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