الأربعاء 15 يناير 2025
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رياضة

هل يبحث الأهلي عن حارس مرمى جديد في يناير بعد اقتراب الشناوي من الرحيل؟

محمد الشناوي،فيتو
محمد الشناوي،فيتو

انتشرت أنباء عديدة مؤخرا باقتراب محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، من الرحيل عن القلعة الحمراء بعد وصول الطرفين لطريق مسدود في مفاوضات التجديد.

ومع رغبة فريقي الدحيل والشباب في التعاقد مع محمد الشناوي ومطالبة المادية الكبيرة من الاهلي تزعمت أنباء منح إدارة القلعة الحمراء الضوء الأخضر لرحيل حارس الفريق.

ويتبقى السؤال هل يتم البحث عن حارس مرمى خال رحيل الشناوي؟

وصرح مصدر داخل النادي الأهلي أن إدارة الفريق لم يصل إليها أي عرض الشناوي والمفاوضات تتم مع الحارس نفسه.

وعلى صعيد آخر يرغب الشناوي في تأمين مستقبله ولكن من خلال البقاء بالنادي الأهلي 

وكشف مصدر إن الاهلي يسعى لإنهاء التجديد الشناوي وليس التفريط فيه أو البحث عن حارس جديد وسط انشغال الإدارة بأزمة حسم صفقة أجنبية للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

جلسة مع محمود الخطيب 

وفي نفس السياق، قرر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عقد جلسة خاصة مع الشناوي لمناقشة تجديد عقده، حيث سيتم تقدير الحارس بشكل مناسب يتماشى مع تاريخه وتضحياته، خاصة بعد تلقيه عروضًا مغرية من أندية سعودية في الفترة الأخيرة.

 

وقد أصبح الشناوي حاليًا في المركز السادس بين لاعبي الأهلي من حيث أعلى الرواتب، بعد كل من إمام عاشور، حسين الشحات، محمود كهربا، محمد هاني، وعمرو السولية، بالإضافة إلى اللاعبين الأجانب.

 

 

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