الأربعاء 15 يناير 2025
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اقتصاد

خلال زيارته لغرفة مرسين، الوكيل يبحث سبل تعزيز التعاون التجاري مع تركيا

أحمد الوكيل خلال
أحمد الوكيل خلال زيارته غرفة مرسين

أجرى أحمد الوكيل، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة للبحر الأبيض المتوسط (ASCAME)  ورئيس الغرفة التجارية المصرية  بالإسكندرية، زيارة  إلى غرفة تجارة وصناعة مرسين (MTSO) حيث التقى برئيسها حكان سيفا جاكر وأعضاء مجلس الإدارة.

وتناول اللقاء مناقشة سبل التعاون بين الطرفين لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر وتركيا.

أحمد الوكيل خلال زيارته غرفة مرسين
أحمد الوكيل خلال زيارته غرفة مرسين

اتخاذ قرار بإنشاء منطقة صناعية تركية  في منطقة برج العرب

وأشار الوكيل خلال الاجتماع إلى أنه تم اتخاذ قرار بإنشاء منطقة صناعية تركية على مساحة 5 ملايين متر مربع في منطقة برج العرب، وذلك في إطار اجتماع سابق مع  الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، مع رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية (TOBB) رفعت هسارأوغلو أوغلو، موضحًا أن هذه المنطقة ستتيح فرص استثمارية لكافة القطاعات وستسهم في تعزيز الشراكات التجارية بين البلدين.

مناقشة إعادة تفعيل خدمات النقل البحري "رورو" بين موانئ مرسين والإسكندرية

كما أكد خلال اللقاء أهمية إعادة تفعيل خدمات النقل البحري "رورو" بين موانئ مرسين والإسكندرية، مشيرًا إلى أن الجانبين ناقشا الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك.

أحمد الوكيل خلال زيارته غرفة مرسين
أحمد الوكيل خلال زيارته غرفة مرسين

بدء العمل لإنشاء قطاع جديد داخل الإسكامى لدعم قطاع  الزراعة

وأعلن الوكيل، عن بدء العمل لإنشاء قطاع جديد داخل الإسكامى لدعم قطاع  الزراعة والأمن الغذائي من أجل تنفيذ المشاريع المشتركة فى دول البحر الابيض. 

وجرت خلال الزيارة مناقشات أولية لتنظيم قمة حول هذا الموضوع في مرسين بمشاركة 23 دولة خلال هذا العام. 

عرض الية لتنظيم لقاءات ثنائية B2B المدعومة بالذكاء الاصطناعي

وعرض جاكر آلية لتنظيم لقاءات ثنائية B2B المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي نظمتها غرفة مرسين في الأيام الماضية.

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