وزير البترول يشارك في مؤتمر التعدين بالرياض

شارك اﻟﻤﮭﻨﺪس ﻛـﺮﯾـﻢ ﺑـﺪوى وزﯾـﺮ اﻟـﺒﺘﺮول واﻟـﺜﺮوة اﻟـﻤﻌﺪﻧـﯿﺔ اليوم في ﻓـﻌﺎﻟـﯿﺎت اﻻﻓـﺘﺘﺎح اﻟـﺮﺳـﻤﻲ لمؤتمر التعدين الدولى في نسخته الرابعة والذي تستضيفه مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

ويشكل هذا الحدث منصة دولية هامة لدعم أطر التعاون بين الحكومات والمستثمرين في قطاع التعدين، إذ يشهد حضورًا دوليًا واسعًا من وزراء التعدين من دول العالم علاوة على مشاركة الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية المتخصصة في قطاع التعدين، وقادة القطاعات ذات الصلة، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، مع تقديم رؤى وحلول مبتكرة تدعم مستقبل الصناعة وتعزز استدامتها.



وأﻟـﻘﻰ ﺑـﻨﺪر ﺑـﻦ إﺑـﺮاھـﯿﻢ الخريّف وزﯾـﺮ اﻟـﺼﻨﺎﻋـﺔ واﻟـﺜﺮوة اﻟـﻤﻌﺪﻧـﯿﺔ ﺑـﺎﻟـﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟـﻌﺮﺑـﯿﺔ اﻟـﺴﻌﻮدﯾـﺔ اﻟـﻜﻠﻤﺔ اﻻﻓـﺘﺘﺎﺣـﯿﺔ ﻟـﻠﻤؤتمر والتي ألقى فيها الضوء على اھـﺘﻤﺎم اﻟـﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑـﻘﻄﺎع اﻟـﺘﻌﺪﯾـﻦ، ﺣـﯿﺚ ﺗﮭـﺪف إﻟـﻰ أن ﯾـﻜﻮن اﻟـﺮﻛـﯿﺰة اﻟـﺜﺎﻟـﺜﺔ ﻓـﻲ اﻻﻗـﺘﺼﺎد ﺑـﻌﺪ اﻟـﻨﻔﻂ واﻟـﺒﺘﺮوﻛـﯿﻤﺎوﯾـﺎت ﺗـﺤﻘﯿﻘﺎ ﻟـﺮؤﯾـﺔ اﻟـﻤﻤﻠﻜﺔ ٢٠٣٠، مستعرضًا أهم إنجازات قطاع اﻟـﺘﻌﺪﯾـﻦ ﺧـﻼل اﻻﻋـﻮام اﻟـﻤﺎﺿـﯿﺔ.



ﻛـﻤﺎ أﺷـﺎر إﻟـﻰ أھـﻤﯿﺔ اﻟـﻤﻨﺘﺪى ﻛـﻤﻨﺼﺔ أﺳـﺎﺳـﯿﺔ لمناقشة ﻣﺴـﺘﻘﺒﻞ ﻗـﻄﺎع اﻟـﺘﻌﺪﯾـﻦ واﻟـﺘﻐﻠﺐ ﻋـﻠﻰ اﻟﺘﺤـﺪﯾـﺎت اﻟـﻌﺎﻟـﻤﯿﺔ اﻟـﺘﻲ ﺗـﻮاﺟـهه ﺣـﯿﺚ أن ﻗـﻄﺎع اﻟـﺘﻌﺪﯾـﻦ ﻋـﻠﻰ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟـﻌﺎﻟـﻢ ﯾﺸﮭـﺪ طـﻠﺒﺎ ﻛـﺒﯿﺮا وﯾـﺆﺛـﺮ ﻋـﻠﻰ اﻟـﺠﻮاﻧـﺐ اﻻﺟـﺘﻤﺎﻋـﯿﺔ واﻻﻗـﺘﺼﺎدﯾـﺔ للدول.



ولفت إلى اﻟـﺘﻄﻮﯾـﺮ اﻟـﺬي ﺷﮭـﺪه اﻟﺤـﺪث ﻣـﻦ ﺣـﯿﺚ اﻟـﺤﻀﻮر واﻟـﻤﻮﺿـﻮﻋـﺎت اﻟـﺘﻰ يتم ﻣـﻨﺎﻗﺸـﺘﮭﺎ واﻟـﺘﻲ ﺗـﺮﻛـﺰ ھـﺬا اﻟـﻌﺎم ﻋـﻠﻰ ﺗـﺤﻘﯿﻖ ﺗـﺄﺛـﯿﺮ ﺣـﻘﯿﻘﻲ ﻟـﻀﻤﺎن اﻻﺳـﺘﺪاﻣـﺔ وﺗـﻮﻓـﯿﺮ اﻟـﻤﻌﺎدن اﻟﺤـﺮﺟـﺔ اﻟـﻤﻄﻠﻮﺑـﺔ ﻟـﻠﻨﻤﻮ، مسلطًا اﻟـﻀﻮء ﻋـﻠﻰ اﻟـﻤﺒﺎدرات اﻟﺠـﺪﯾـﺪة اﻟـﺘﻰ ﺗـﻢ اطلاقها فـﻰ ھـﺬه اﻟـﻨﺴﺨﺔ ﻣـﺜﻞ اﻟـﻤﺎﺋـﺪة اﻟﻤﺴـﺘﺪﯾـﺮة اﻻﺳـﺘﺮاﺗـﯿﺠﯿﺔ واﻟـﻤﻨﺎظـﺮات اﻟـﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟـﺘﻰ ﺗﮭـﺪف اﻟـﻰ اﻋـﻄﺎء اﻟـﻔﺮﺻـﺔ ﻟـممثلى اﻟـﺤﻜﻮﻣـﺎت واﻟﺸـﺮﻛـﺎت ﻟـﻤﻨﺎﻗـﺸﺔ اھـﻢ اﻟـﻤﻮﺿـﻮﻋـﺎت اﻟـﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺴـﺘﻘﺒﻞ اﻟـﻘﻄﺎع واﻟـﻮﺻـﻮل اﻟـﻰ ﺣـﻠﻮل ﻣـﺒﺘﻜﺮة وﻓـﻌﺎﻟـﺔ ﻟـﻠﻨﮭﻮض ﺑـه.



وﻓـﻲ ختام كلمتهـ أﻛـﺪ أھـﻤﯿﺔ اﻟـﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸـﺘﺮك ﺑـﯿﻦ اﻟـﺤﻜﻮﻣـﺎت وﺷـﺮﻛـﺎت اﻟـﻘﻄﺎع اﻟـﻌﺎم واﻟـﺨﺎص واﻟﻤﺴـﺘﺜﻤﺮﯾـﻦ وﻣـﻮردي اﻟـﺘﻜﻨﻮﻟـﻮﺟـﯿﺔ لبحث اﻟﻔﺮص ﻻﺳﺘﻐﻼل ھﺬه اﻟﺜﺮوات واﻻﻧﻄﻼق ﺑﮭﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﯿﻮي.

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