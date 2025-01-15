تضامن النواب: توفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانًا ووفقًا للمعايير الدولية

زارت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية، وأعضاء اللجنة، أحد المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، وكان في استقبالهم الدكتور ‏‎عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

توفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا ووفقًا للمعايير الدولية

وضم وفد لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب بحضور الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس اللجنة وزعيم الأغلبية البرلمانية والنائب أحمد فتحى وكيل اللجنة، والدكتور طلعت عبد القوى عضو اللجنة ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والنائبة هانم أبو الوفا والنائبة ابتهاج الطوخي والنائبة عبير جمال والنائبة مايسة عطوة والنائبة شيماء محمود نبيه والنائبة عزة حسين والنائبة ندى الفقى أعضاء اللجنة جولة تفقدية داخل المركز برفقة الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان.

والتقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب بمجموعة من المتعافين من الإدمان داخل المركز واستمعت لهم للاطمئنان على تقديم أوجه الرعاية الكاملة، وتوفر مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى،كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية، حيث أبدى المتعافون سعادتهم بتوفير كافة الخدمات والرعاية الكاملة على أعلى مستوى مجانًا، بالإضافة إلى برامج التأهيل الاجتماعي والدعم النفسي، كما استعانت العديد من الدول بتجربة الصندوق باعتبارها من التجارب الرائدة وبدأت في نقل التجربة إليها،لما يتم تقديمه من خدمات ما بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعي للمتعافين وعودتهم كأفراد نافعين في المجتمع.

ويضم المركز مساحات خضراء وقاعات تأهيل ودعم نفسى ‏وصالة للألعاب الرياضية وغيرها من المكونات التي تُضاهى أفضل مراكز علاج الإدمان في ‏العالم، حيث تم إعداده وفقًا للمعايير الدولية في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان، كما أن جميع أعمال تأثيث المركز تمت بسواعد المتعافين من الإدمان داخل ورش التدريب التابعة لصندوق مكافحة الإدمان‏‎،كما يتضمن المركز ملعب كرة قدم "خماسي" وتنس طاولة وبلياردو وصالات جيم للرجال وأيضا للسيدات وقاعة موسيقى ومسرح ومكتبة ومطعم وورش تدريب مهني " للرجال والسيدات" لتعليمهم حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج "العلاج بالعمل ، كذلك قسم لعلاج المراهقين وذوي الهمم من مرضى الإدمان.

واستعرض الدكتور عمرو عثمان خلال الزيارة أبرز محاور عمل صندوق مكافحة الإدمان منها إتاحة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانًا وفى سرية تامة وفقًا للمعايير الدولية من خلال مراكز العزيمة التابعة للصندوق أو الشريكة مع الخط الساخن "16023"، والبالغ عددها 34 مركزا متخصصا في 19 محافظة حتى الآن بعدما كانت عدد المراكز لا تتجاوز 12 مركزا في 7 محافظات عام 2014، وأنه خلال عام 2024 تم تقديم الخدمات العلاجية لأكثر من 164 ألف مريض إدمان " جديد ومتابعة" مجانًا.

وأشار "عثمان " إلى أهمية تطبيق برامج الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان وأثره على تحسين جودة الحياة لديهم،لافتًا إلى تقديم خدمة العلاج بمراكز العزيمة التابعة للصندوق وفقًا للمعايير الدولية وبما يتفق مع حقوق مريض الإدمان،حيث تشير دراسة تطبيق برامج الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان التى أعدها الصندوق إلى ارتباط وثيق بين المخدرات وضعف الكفاءة الإنتاجية وعدم القدرة على العمل خلال فترة الإدمان النشط، ولذلك يُنفذ الصندوق برنامجًا متكاملًا للدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان يتضمن حزمة من التدخلات الاجتماعية والثقافية والنفسية لمساندتهم على الاندماج بنسيج المجتمع كأعضاء فاعلين ومنتجين منها تدخلات للتمكين الاقتصادي للمتعافين ضمن برنامج الدمج المجتمعي وقد تضمن هذا المكون برامج تدريب مهني على حرف يحتاجها سوق العمل، حيث أنشأ الصندوق ورشًا للتدريب المهني في كافة المراكز العلاجية التابعة له واستفاد منها ما يقرب من 8420 متعاف خلال 2024 ويُشارك المُتعافون فى تجهيز كافة المراكز العلاجية الجديدة وتأثيثها، كما يوفر الصندوق من خلال بنك ناصر الاجتماعى قروض المشروعات الصغيرة للمتعافين.

كما استعرض "عثمان " أهم محاور عمل الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان 2024 /2028، والتى تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية "، وجارى تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية،من منظور عالمي،حيث تتضمن الوقاية الأولية والتحول من الوعي للوقاية بالمؤسسات التعليمية والشبابية وتنفيذ برامج موجهة للأسرة "الوقاية والاكتشاف المبكر" مع التركيز على المناطق الأكثر عرضة لمشكلة المخدرات وتهيئة بيئة تعليمية ورياضية تُعزز قدرة النشء والشباب على رفض ثقافة تعاطي المواد المخدرة واستثمار المؤسسات الدينية بشكل فاعل في تصحيح الثقافة المغلوطة حول تعاطي المواد المخدرة مع التركيز على التعريف بالخدمات المجانية لعلاج الإدمان لاسيما في المحافظات الأقل طلبًا لتلك الخدمات.

وفى نهاية الزيارة وجه الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب وزعيم الأغلبية البرلمانية، وأعضاء اللجنة الشكر للدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى على دعوتها الكريمة لزيارة المركز، كذلك الشكر للدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق على الجهود المبذولة مشيدًا بتجربة الصندوق في علاج وتأهيل مرضى الإدمان، كذلك التمكين الاقتصادى والدمج المجتمعي للمتعافين وفقًا للمعايير الدولية معربا عن سعادته بما شاهدته اللجنة على أرض الواقع من توفير الخدمات العلاجية للمرضى وفقا للمعايير الدولية، بجانب ما ينفذه الصندوق من برامج توعوية لحماية الشباب من مخاطر التعاطي والإدمان،وأن ما يقدمه الصندوق يعد نموذجًا ناجحًا لمؤسسات الدولة المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.