الأربعاء 15 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تامر حسين يتعاون مع أحمد سعد في 4 أغاني بألبوم "حبيبنا"

تامر حسين، فيتوً
تامر حسين، فيتوً

يطرح الفنان أحمد سعد، مساء اليوم الاربعاء ألبومه الجديد والذي يأتي بعنوان حبيبنا ويضم 9 اغاني.

ألبوم أحمد سعد الجديد 

ويتعاون الشاعر الغنائي تامر حسين مع أحمد سعد في ألبومه الجديد “حبيبنا” بأربعة أغاني وهم “حبيبنا وأنا مشيت، عايز سلامتك، مفتقدني”.

ويأتي ألبوم أحمد سعد الجديد بعنوان “حبينا” ويتضمن الأغاني التالية: عايز سلامتك، لو تيجي، بسيط، أنا مشيت، سودا سودا، تيجي نحارب، عمري اللي فات، مفتقدني، بالإضافة إلى الأفنية الرئيسية للألبوم حبينا.

ويتعاون أحمد سعد في ألبومه الجديد مع تامر حسين وعزيز الشافعي ونادر حمدي وأدهم معتز ونادر عبدالله وأحمد إبراهيم ومنة القيعي وإيهاب عبد الواحد ومحمد الشافعي ومدين. 

وكان النجم أحمد سعد حقق نحاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية من خلال إطلاقه عددا من الأغنيات وأيضا تواجده في أضخم حفلات العام الماضي في مصر وعدد من الدول العربية بالإضافة إلى تقديمه حملات إعلانية ناجحة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ألبوم أحمد سعد الجديد الفنان أحمد سعد أحمد سعد الشاعر الغنائي تامر حسين
ads

الأكثر قراءة

أول صور لحادث تصادم 20 سيارة بالطريق الأوسطي ومصرع وإصابة 10 أشخاص

دفاع طبيب روض الفرج المتهم بهتك عرض 93 امرأة: موكلي عاجز جنسيًا

اعتقال المصري أحمد المنصور في سوريا

انضمام محمد صلاح إلى الهلال شهر واحد فقط، والخبراء يكشفون سر الاتفاق

أسعار الذهب مساء اليوم الأربعاء 15 يناير 2025

أعلى راتب بالعالم، صندوق الاستثمار السعودي يفتح خزائنه أمام محمد صلاح للانضمام للهلال

مصرع وإصابة 8 أشخاص في تصادم 20 سيارة على الطريق الأوسطي بحلوان

5 معلومات مهمة عن الصفقة الفرنسية المنتظرة في الأهلي

منوعات

المزيد

ارتفاع عدد ضحايا مشروب كحولي مغشوش في تركيا لـ 19 شخصا

يظهر فيه 5 أشخاص، فيديو عن لغز حرائق كاليفورنيا

حافلات البرد تطوف على المشردين في ألمانيا

لإنقاذه من الحظر، مستر بيست يستعد لشراء تيك توك

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

اجراءات الحصول على منحة الولادة للمرأة العاملة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

النبي طلب قتلهم، علي جمعة يوضح سلوكيات الخوارج ويكشف سر نعي رسول الله لهم

أسماء سورة الزمر وفضائلها وما ورد بشأنها

تفسير حلم موت الزوج في المنام وعلاقته بالمرور بمشاكل صحية ومادية

المزيد
الجريدة الرسمية