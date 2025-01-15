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خارج الحدود

اندلاع حرائق غابات جديدة في جنوب كاليفورنيا

حريق كاليفورنيا،
حريق كاليفورنيا، فيتو

أفادت بوابة "أكسيوس" Axios باندلاع حرائق غابات جديدة في جنوب كاليفورنيا.

استمرار الظروف الجوية الخطرة للحرائق في المنطقة

وذكرت البوابة أن الحرائق اندلعت على خلفية استمرار الظروف الجوية الخطرة للحرائق في المنطقة، وكانت سببا في موجة جديدة من عمليات الإخلاء.

وتظل عوامل خطر اندلاع الحرائق قائمة في جنوب كاليفورنيا حيث هبت رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 20-31 مترا في الثانية ورطوبة نسبية تتراوح ما بين 8-15% بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية الوطنية.

تدهور الأحوال الجوية يؤدي إلى مزيد من الحرائق

وأوضح المنشور أن الحرائق التي أطلق عليها اسم "سكاوت" و"ستون" اندلعت في مقاطعة ريفرسايد، فيما يظل خطر اندلاع حرائق مرتفعا أيضا في مقاطعة سان دييغو، حيث تم رصد رياح قوية يوم الثلاثاء.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تتدهور الأحوال الجوية الأسبوع المقبل، ما قد يؤدي إلى مزيد من الحرائق.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، أمس الثلاثاء، إن الجهود مستمرة بحثا عن مفقودين جراء الحرائق في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

حرائق الغابات في لوس أنجلوس

وتم الإبلاغ عن فقدان 24 شخصا على الأقل في حريقي غابات كبيرين في مقاطعة لوس أنجلوس ويبحث نواب قادة الشرطة عنهم، لكن عددهم كثيرا ما يتغير.          

وما زالت الظروف خطيرة في المناطق المحترقة وهناك تهديد حقيقي من اندلاع حرائق أخرى.


وقال رئيس شرطة مقاطعة لوس أنجلوس روبرت لونا، "رغم التقدم الذي تم إحرازه في بعض المناطق، ما زال يتعين على السكان توخي الحذر".

خسائر الحرائق في لوس أنجلوس

وأضاف لونا: "لا أريد أن يعتقد السكان أن كل الأمور على ما يرام الآن.. كل الأمور ليست على ما يرام إلى الآن.. سنصل إلى هذه النقطة معا لكن أقول من جديد إن الرياح ما زالت تهب وستواصل الهبوب".

وتسببت أربعة حرائق كبرى في جميع أنحاء لوس أنجلوس في مقتل 24 شخصا وحرق أكثر من 38000 فدان وإتلاف ما لا يقل عن 10000 مبنى.


وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن خسائر الحرائق في لوس أنجلوس تصل إلى 150 مليار دولار.

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