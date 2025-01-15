رئيس جامعة جنوب الوادي يشهد ورشة عمل عن إجراء عمليات القسطرة المخية

أعرب الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي، بمحافظة قنا، عن سعادته بنجاح فريق طبى من قسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى الجامعى بقنا فى إجراء عمليات باستخدام القسطرة التداخلية بالمخ وهو ما يعتبر انجاز طبي جديد لقسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى الجامعى وخدمة طبية فريدة لابناء الاقليم.



جاء ذلك خلال ورشة العمل التى أجريت بوحدة القسطرة المخية بالمستشفى الجامعى بحضور الدكتور على عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور حجاجى منصور المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية.



تناولت ورشة العمل أحدث التدخلات الطبية فى مثل هذه الحالات وشرح حالات التدخل بالقسطرة الطبية.

وقدم رئيس الجامعة الشكر للفريق الطبي الجراحي والذى ضم الدكتور علي ربيع رئيس قسم المخ والأعصاب، والدكتور طارق الدسوقي رئيس قسم الأمراض العصبية والنفسية والدكتور أحمد فتحي زكي أستاذ مساعد الأمراض العصبية ورئيس وحدة القسطرة المخية بالمستشفى الجامعي، والدكتور إسلام المالكي أستاذ مساعد المخ والأعصاب والقسطرة المخية، والدكتور محمد أبو اليزيد مدرس جراحة المخ والأعصاب والقسطرة المخية وطاقم التمريض المكون من كريمة عبد الله قرشي، محمود عيد محمد، هيام حسن محمود، محمد عادل عبد اللطيف، وسماح أنور محمود، بالإضافة إلى الفنيين كريم عبد الستار وعبد الرحمن تمساح.

أطباء المستشفى الجامعى

وقدم الدكتور عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب الشكر لرئيس الجامعة على دعمه المتواصل وتشجيعه ومتابعته وحضوره عقد ورشة العمل كما قدم الشكر لكل من ساهم بجهده سواء بورشة العمل او اجراء العمليات الجراحية.



وأعرب الدكتور حجاجى منصور عن سعادته واطباء المستشفى الجامعى باهتمام رئيس الجامعة المستمر من أجل تطوير جميع الخدمات بمستشقيات قنا الجامعية ومنها أرشفة العمليات الجراحية والتى ستتم بناء على تعليمات رئيس الجامعة فى اقرب وقت ممكن.

دعامة عاجلة في الشريان السباتي

أوضح الدكتور علي ربيع رئيس قسم المخ والأعصاب أنه فور استقبال الحالة وإجراء الفحوصات اللازمة، تبين وجود انسداد تام بالشريان السباتي الأيسر، وانسداد بنسبة 70% بالشريان السباتي الأيمن، وبناءً على ذلك تم تركيب دعامة عاجلة في الشريان السباتي الأيمن لإنقاذ حياة المريض، كما تم التعامل مع حالة تشخيصية نادرة لشريان مصاب بعيب خلقي يعرف باسم "Moya Moya".



شهد ورشة العمل لفيف من الأطباء المقيمين والمدرسين المساعدين بقسم جراحة وأمراض المخ والأعصاب.

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