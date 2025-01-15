الأربعاء 15 يناير 2025
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رئيس جامعة جنوب الوادى يناقش استكمال الحوكمة الإلكترونية

الدكتور احمد عكاوى
الدكتور احمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى

ناقش الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى، بمحافظة قنا، خلال اجتماعه مع الدكتور عماد على عميد كلية الحاسبات والمعلومات استكمال منظومة  الحوكمة الإلكترونية ضمن برنامج الجامعة والتى تتضمن إخلاء الطرف الإلكترونى  وإدارات المخازن بالجامعة وأرشفة جميع العهد المستديمة والأجهزة العلمية.

 الحوكمة الإلكترونية بقنا
واكد رئيس الجامعة على أهمية تحقيق الجودة والتميز في الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط الجامعة مشيرا الى استمرار السعي لاستخدام الحوكمة الالكترونية بالجامعة وضرورة مواكبة التقدّم العلمي للتحوّل الرقمي في جميع تعاملاتها للوصول الى الجودة وان تصبح جامعة جنوب الوادى في مصاف الجامعات العالمية.

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