توزيع أرقام جلوس الصف الثالث الإعدادي بقنا استعدادا لماراثون الامتحانات

وزعت مديرية التربية والتعليم، بمحافظة قنا، أرقام جلوس الصف الثالث الاعدادي، تمهيدا لانطلاق ماراثون الامتحانات يوم السبت المقبل، وسط إجراءات مشددة للحفاظ على سير العملية الامتحانية.

وفي وقت سابق عقد هانى عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا اجتماعًا موسعًا مع رؤساء لجان امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، والتى من المقرر أن تبدأ السبت الموافق 18 يناير 2025.

جاء ذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى في ديوان عام المديرية بحضور سمية عبد الفتاح مدير عام الشئون التنفيذية ورئيس لجنة إدارة الامتحانات للشهادة الاعدادية ومصطفى عبيد رئيس لجنة النظام والمراقبة ومحمد صبحي وكيل لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية.

وشدد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على الالتزام بتنفيذ التعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات وكذلك عدم تفويض أى من العاملين داخل اللجنة بمهام رئيس لجنة الامتحان حيث أنه يعد المسؤول الأول وبشكل كامل عن ورق الامتحان بداية من استلامه وحتى نهاية اللجنة وعن حسن سير العمل داخل اللجان.

مقار اللجنة المكلفين برئاستها في قنا

ووجه "عنتر" رؤساء اللجان باستلام مقار اللجنة المكلفين برئاستها قبل يومين على الأقل من بدء العمل والتأكد من توافر كراسات الاجابات قبل أداء الامتحان والتأكد من توافر كافة التجهيزات داخل اللجان لتوفير بيئة آمنة للطلاب أثناء تأدية الامتحانات.

تحقيق عملية امتحانية بقنا

كما شدد علي منع إستخدام كافة المشاركين في الامتحانات أو الطلاب للهاتف الجوال أو أي أجهزة إلكترونية نهائيًّا داخل اللجان وحتى نهاية أعمال الامتحانات كذلك الالتزام الكامل بغلق أبواب اللجنة مع بداية الامتحان يوميًّا لضمان تحقيق عملية امتحانية منضبطة والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية عند وجود أي معوقات تعوق سير أعمال الأمتحانات وفقًا لتعليمات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم وتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا.

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