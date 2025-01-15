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رياضة

باستور يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهة الأرجنتين في مونديال اليد

منتخب اليد، فيتو
منتخب اليد، فيتو

أعلن الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد قائمة المنتخب لمواجهة الأرجنتين في السابعة مساء اليوم الأربعاء، في افتتاح مشوار المنتخب ببطولة العالم 2025 والتي تُقام في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

ويلعب منتخب مصر  في بطولة العالم 2025 ضمن المجموعة الثامنة التي تضم كرواتيا البلد المضيف والأرجنتين والبحرين.

وشهدت القائمة خروج الثنائي سيف هاني فوكس ومحمد طارق، حيث يحق لكل منتخب اختيار 16 لاعبا في كل مباراة من القائمة النهائية التي تضم 18 لاعبا.

وجاءت قائمة مصر لمباراة الأرجنتين كالتالي:

حراس المرمى
كريم هنداوي (الزمالك)
محمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

جناح أيسر
أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي)
بلال إبراهيم مسعود (بيرجيشر الألماني)

ظهير أيسر
علي زين (دينامو بوخارست الروماني)
أحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي)
عبد الرحمن فيصل (الأهلي)

صناع اللعب
أحمد خيري (الأهلي)
سيف الدرع (ليموج الفرنسي)

ظهير أيمن
يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي)
محسن رمضان (الأهلي)

جناح أيمن
محمد سند (نيم الفرنسي)
أكرم يسري (الزمالك)

الدائرة
إبراهيم المصري (الأهلي)
أحمد عادل (الأهلي)
ياسر سيف (الأهلي).

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