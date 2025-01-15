حبس عصابة سرقة الكابلات الكهربائية من الشقق في 15 مايو

قررت نيابة 15 مايو والتبين، حبس عصابة مكونة من عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة الكابلات الكهريائية من داخل الشقق في المناطق تحت الإنشاء بمدينة 15 مايو.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على عاطلين، تخصصا في سرقة الكابلات الكهربائية من داخل الشقق السكنية بمدينة 15 مايو.

ورد بلاغ لضباط قسم شرطة 15 مايو، من أحد المواطنين، مفاده اكتشافه سرقة أسلاك كهربائية من داخل شقته.

وبالانتقال وإجراء التحريات أمكن تحديد هوية الجناة وتبين أنهما عاطلين مقيمين بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة أمكن القبض على المتهمين.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، كما اعترفا بارتكاب واقعة سرقة أخرى مماثلة من داخل إحدى الشقق السكنية، بدائرة القسم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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