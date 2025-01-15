الأربعاء 15 يناير 2025
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حوادث

حبس طالب بتهمة إدارة محل مستلزمات طبية مجهولة المصدر في عابدين

حبس طالب
حبس طالب

أمرت نيابة عابدين بحبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة إدارة محل لبيع مستحضرات طبية مجهولة المصدر ومغشوشة بمنطقة عابدين.


ضبط كمية  من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر في عابدين

كان مدير أمن القاهرة تلقى اخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط طالب بتهمة إدارة محل لبيع المستلزمات الطبية مجهولة المصدر "كائن بدائرة قسم شرطة عابدين" وبحوزته (كميات من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وبدون بيانات تدل على مصدرها).


وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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