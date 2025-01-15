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حوادث

النيابة تستعجل التحريات بشأن عاطل استولى على سيارة في عابدين

حبس، فيتو
حبس، فيتو

استعجلت نيابة عابدين تحريات الأجهزة الأمنية بشأن عاطل متهم بالاستيلاء على سيارة من صاحبها عقب إيهامه بشرائها منه مقابل مبلغ مالي في منطقة عابدين.

وكانت الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقت إخطارًا من قسم شرطة عابدين  بضبط عاطل حال سيره بالسيارة قيادته بدون ترخيص بدائرة القسم.

وبمواجهته اعترف بالاستيلاء على السيارة من مالكها عقب إيهامه بشرائها منه مقابل مبلغ مالي.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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قسم شرطة عابدين مباحث القاهرة نيابة عابدين منطقة عابدين

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