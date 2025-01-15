ساخرون، مناخوليا.. قلب الموازين في عالم المجانين

خارج عنبر العقلاء وخلف سور سرايتنا الصفراء ستجد أناسًا يعيشون خارج الزمن.. أناسًا قلبوا كل الموازين وأُهدرت فيما بينهم قوانين الطبيعة.. أناسًا يظهرون عكس ما يبطنون.. يسرقون باسم العشم.. ويحسدون باسم الإعجاب.. ويكذبون باسم تبييض الوجوه.

فخارج سور العباسية يوجد مجتمع من المناخوليا أصبح كل شيء فيه مباحا.. حتى القتل بات يُقترف باسم الحب وباتت الهمجية أسلوب حياة. البلطجة صارت من أحدث الموضات.. والخناقات تملأ الشوارع والمواصلات.



وخارج عنبر العقلاء ستجد فتاة تقتل خطيبها.. وشابا يذبح حبيبته وأما تقتل أبناءها.. وأبا يذبح أسرته.. هذا كله يحدث بدافع الحب.. أو بالأحرى بدافع الغيرة.. وأحيانا بدافع الامتلاك. أو هكذا يبررون القتل والخيانات فى عالم المجانين القابع خلف سور العباسية.



أما عن انتشار الكراهية وتلفيق التهم وتبادل السباب فحدث ولا حرج.. حتى الأندية الرياضية باتت لا تخلو من تبادل السباب وتلقيح الكلام وتلفيق التهم.. والمحاكم ضجت بالشاكين والمتهمين من نجوم الفن والرياضة ومختلف الطبقات.

بينما نحن هنا فى عنبر العقلاء داخل سور سرايتنا الصفراء فنضرب كفا بكف على ما آل إليه حال هؤلاء المساكين.. أو بالأحرى.. هؤلاء المجانين الذين قلبوا كل الموازين.. ونحمد الله على كوننا عنهم فى أبعد الأبعدين!

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