الأربعاء 15 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ساخرون

ساخرون، مناخوليا.. قلب الموازين في عالم المجانين

مناخوليا، فيتو
مناخوليا، فيتو

خارج عنبر العقلاء وخلف سور سرايتنا الصفراء ستجد أناسًا يعيشون خارج الزمن.. أناسًا قلبوا كل الموازين وأُهدرت فيما بينهم قوانين الطبيعة.. أناسًا يظهرون عكس ما يبطنون.. يسرقون باسم العشم.. ويحسدون باسم الإعجاب.. ويكذبون باسم تبييض الوجوه. 

 

فخارج سور العباسية يوجد مجتمع من المناخوليا أصبح كل شيء فيه مباحا.. حتى القتل بات يُقترف باسم الحب وباتت الهمجية أسلوب حياة. البلطجة صارت من أحدث الموضات.. والخناقات تملأ الشوارع والمواصلات.


وخارج عنبر العقلاء ستجد فتاة تقتل خطيبها.. وشابا يذبح حبيبته وأما تقتل أبناءها.. وأبا يذبح أسرته.. هذا كله يحدث بدافع الحب.. أو بالأحرى بدافع الغيرة.. وأحيانا بدافع الامتلاك. أو هكذا يبررون القتل والخيانات فى عالم المجانين القابع خلف سور العباسية. 


أما عن انتشار الكراهية وتلفيق التهم وتبادل السباب فحدث ولا حرج.. حتى الأندية الرياضية باتت لا تخلو من تبادل السباب وتلقيح الكلام وتلفيق التهم.. والمحاكم ضجت بالشاكين والمتهمين من نجوم الفن والرياضة ومختلف الطبقات. 

بينما نحن هنا فى عنبر العقلاء داخل سور سرايتنا الصفراء فنضرب كفا بكف على ما آل إليه حال هؤلاء المساكين.. أو بالأحرى.. هؤلاء المجانين الذين قلبوا كل الموازين.. ونحمد الله على كوننا عنهم فى أبعد الأبعدين!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مناخوليا ساخرون فيتو بوابة فيتو القتل الكراهية الجرائم

مواد متعلقة

ساخرون، غراب البين يكتب: البنى آدمين كلهم أصبحوا مستثمرين

ساخرون، الزراعة: لدينا 100 ألف فدان جاهزة لزراعة الصابون والمطهرات تحسبًا لوقوع موجة جديدة من كورونا!

ساخرون، مناخوليا.. تسريب امتحانات الصف الأول الابتدائي

ساخرون، مناخوليا.. الناس والفواتير والترندات

ساخرون، مناخوليا.. اللهث خلف سفاسف التفاهات
ads

الأكثر قراءة

اعتقال المصري أحمد المنصور في سوريا

أعلى راتب بالعالم، صندوق الاستثمار السعودي يفتح خزائنه أمام محمد صلاح للانضمام للهلال

مفاجأة القرن، محمد صلاح يوافق على الانضمام إلى صفوف الهلال السعودي

تطور مفاجئ، سعر الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الأربعاء بالأسواق

1613 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 15 يناير 2025

بعد انتهاء مدة حبسه، إطلاق سراح كروان مشاكل من قسم شرطة حدائق القبة

توقف ملف التجديد لياسر إبراهيم بعد عرض الشمال القطري

مصر والسودان يتفقان على التنسيق لحماية الأمن المائي دون تهاون

منوعات

المزيد

حافلات البرد تطوف على المشردين في ألمانيا

لإنقاذه من الحظر، مستر بيست يستعد لشراء تيك توك

تفاصيل فضيحة أسقطت حكومة بكاملها! والسبب إدارة الضرائب

شرطة البورصة الأمريكية تلاحق إيلون ماسك بصفقة شراء "تويتر"

المزيد

خدمات

المزيد

تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم: أمطار رعدية وشبورة ضبابية تربك المحافظات

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 14 يناير

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 14-1-2025

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 14 يناير2025

المزيد

انفوجراف

علاقات غرامية وقضية شهيرة.. هل انتهت علاقة كريم بنزيما وصديقته جوردان أوزونا؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم موت الزوج في المنام وعلاقته بالمرور بمشاكل صحية ومادية

أسماء سورة السجدة وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

دار الإفتاء توضح الحكمة من عدم كون الإسراء والمعراج على أجنحة الملائكة

المزيد
الجريدة الرسمية