توقف ملف التجديد لياسر إبراهيم بعد عرض الشمال القطري

قرر مسئلو النادي الأهلي، وقف ملف التجديد لياسر ابراهيم لاعب الفريق، مؤقتًا والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وجاء توقف المفاوضات بسبب انشغال مسؤلي الاهلي في حسم ملف الصفقات الأجنبية أولاُ خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ثم سينهي كافة الملفات العالقة بالنسبة لتجديد بعض اللاعبين.

وطالب ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول بالنادي الأهلي من محمد رمضان المدير الرياضي أن يكون التجديد لمدة 3 مواسم بدلا من موسمين بشروط، من أجل التوقيع والإعلان عن بقائه داخل القلعة الحمراء.

وكشف مصدر مسئول داخل الأهلي، أن محمد رمضان قدم عرضا إلى مدافع الفريق، للتجديد لمدة موسمين مقابل 25 مليون جنيه، يحتوي على نسبة المشاركة وموسم ثان يتم تفعيله من خلال تخطي نسبة 70% من مباريات الموسم الثاني لتفعيل العقد، وهو الأمر الذي يختلف عليه اللاعب خاصه وأن عقده سيرتبط بنسبة مشاركته مع الفريق.

وأضاف المصدر أن اللاعب طلب التوقيع لمدة 3 مواسم يحصل في كل موسم على 14 مليون جنيه بدون نسبة الضرائب خاصة أنه يمتلك عرض من الشمال القطري بضعف ما سيتقاضاه من النادي في حالة انتقاله لاعبا حرا في نهاية الموسم الجاري.

وأشارت تقارير قطرية الى أن عرض الشمال القطري لياسر ابراهيم يصل الى مليون دولار أي ما يعادل 50 مليون جنيه مصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.