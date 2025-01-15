مصرع وإصابة 10 أشخاص في حادثين متفرقين بالشرقية

شهد طريق"مصر -الإسماعيلية"بمدينة العاشر من رمضان بنطاق محافظة الشرقية، اليوم الاربعاء حادث سير مروع،إثر تصادم بين سيارة نقل وسيارة ملاكي،بسبب الشبورة المائية الكثيفة ونتج عن الحادث وفاة شخص وإصابة 3 آخرين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.

نزيف الأسفلت مستمر..الشبورة المائية الكثيفة تتسبب في مصرع وإصابة 4 اشخاص

كانت غرفة عمليات إسعاف الشرقية تلقت إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وسيارة ملاكي على طريق"مصر- الإسماعيلية" بمدينة العاشر من رمضان ونتج عن الحادث وفاة شخص وإصابة 3 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة من الجسد.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، والتحفظ علي جثمان المتوفى بذات المستشفى وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالشرقية بسبب الشبورة

شهد ميدان الصاغة بمدينة الزقازيق حادث سير مروع، أسفر عن إصابة 6 أشخاص بجروح وبكدمات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر انقلاب سيارة ميكروباص بسبب الشبورة المائية الكثيفة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حوادث الطرق..تعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم: أمطار رعدية وشبورة ضبابية تربك المحافظات

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس اليوم الأربعاء 15 يناير 2025، مؤكدة أن طقس اليوم يشهد شبورة مائية كثيفة من الساعة الثالثة صباحا حتى التاسعة صباحًا، تصل لحد الضباب على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأشارت إلى أن المناطق المعرضة للشبورة الكثيفة تصل لحد الضباب، هي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية العديد من النصائح لمواجهة الشبورة المائية:

1_ القيادة ببطء شديد

2_ لا تقود السيارة في حال انعدام الرؤية

3_ إضاءة كشافات الشبورة المائية

4_ زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والسيارات الأخرى

5_ استعمال مساحات الزجاج باستمرار

6_ فتح زجاج السيارة قليلًا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة

7_ استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الآخرون بوجودك

كما حذرت هيئة الأرصاد من أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين.

ولفت هيئة الأرصاد إلى أن خريطة الشبورة الصباحية والأمطار تستمر حتى الخميس 16 يناير 2025.

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