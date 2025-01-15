الأربعاء 15 يناير 2025
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ثقافة وفنون

نورهان تحتفل بعيد ميلادها الـ43 بنشر صورة لها من طفولتها

نورهان
نورهان

احتفلت الفنانة نورهان بعيد ميلادها الـ 43 بنشر صورة لها من طفولتها.

وأرفقت نورهان الصورة بتعليق مؤثر قائلة: “كان نفسي حد يقول لهذه الطفلة المسكينة أن تقلل توقعاتها من البشر، كل البشر، ولا تتعلق إلا برب البشر.. كان هذا سيوفر عليها آلامًا كثيرة”.

وتابعت: “اللهم اقطع رجاءنا من كل أحدٍ غيرك، ولا تعلّق قلوبنا إلا بك، وارزقنا الهُدى، والتُقى، والعفاف، والغِنى، وراحة القلب يا رب”.

 

ومؤخرًا انتشرت أنباء عن اعتزال الفنانة الشابة نورهان وارتدائها الحجاب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صورة لها بالحجاب.

حقيقة اعتزال الفنانة نورهان

ونفت الفنانة نورهان اعتزالها للفن مؤكدة أن هذه الأنباء ليس لها أساس من الصحة.

كما أشارت إلى أن الصورة المنتشرة لها صورة قديمة نشرتها منذ عام بعد أدائها لفريضة العمرة.

وفي وقت سابق تحدثت الفنانة نورهان عن تجربتها مع فيروس “اوميكرون” الذي منذ عام، حيث كتبت نورهان تدوينة طويلة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لتكشف عن تلك التجربة الصعبة.

وقالت نورها: “أحب اطمن واشكر جدا كل الناس اللي وقفت جنبي ولو بكلمة، انا افضل كتير بفضل الله، بس عايزة اقول حاجة من تجربتي الأوميكرون غير انه تقيل وصعب هو كمان مخادع يعني ممكن اللي حس انه اتحسن وقام واشتغل يلاقي نفسه انتكس واتعادت كل الأعراض من اولها وكأنه رجع ١٠ خطوات لورا، ودا برده حصل معايا”.

وأضافت: “هو مش ١٠ أيام ولا حاجة وغير متوقع بالمرة وفعلا ملوش كتالوج، وانا لازلت لم اُشف تماما بالرغم من اني في زحام من النعم، كل الشكر للطبيب النبيل الدكتور احمد جرير، اللي انا فعلا غلبته جدا معايا وكان له الفضل بعد كرم ربنا في تحسني وشفائي، ولا اراكم الله مكروه ابدا في انفسكم او عزيز لديكم”.

 

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الفنانة نورهان الممثلة نورهان نورهان
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