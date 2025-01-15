النيابة العامة تنظم دورة تدريبية للمحامين

نظمت النيابة العامة دورة تدريبية للمحامين أعضاء نقابات المحامين الفرعية، يأتي ذلك في اطار التعاون المثمر بين النيابة العامة ونقابة المحامين.

ويفتتح النائب العام المستشار محمد شوقي، وعبد الحليم علام نقيب المحامين، اليوم الأربعاء، بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، فعاليات دورة تدريبية للمحامين أعضاء نقابات المحامين الفرعية، والمقرر انعقادها بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وذلك بحضور لفيف من قادة النيابة العامة ونخبة من السادة المحامين.

وفي وقت سابق عقدت النيابة العامة دورة تدريبية متخصصة في استخدامات الذكاء الاصطناعي، لواحد وثلاثين عضوًا من أعضاء النيابة العامة، بمعهد البحوث الجنائية والتدريب، بمعاونة نخبة من أساتذة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة.

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