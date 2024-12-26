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ثقافة وفنون

حارسة الحكايات، مجموعة قصصية جديدة لـ إبراهيم فرغلي

المجموعة القصصية
المجموعة القصصية حارسة الحكايات، فيتو

يصدر قريبًا عن دار الشروق للنشر والتوزيع، المجموعة القصصية “حارسة الحكايات” للكاتب إبراهيم فرغلي، حيث من المقرر أن تطرحها الدار ضمن إصداراتها الجديدة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025. 

المجموعة القصصية حارسة الحكايات

وتتكون المجموعة من 8 قصص تتداخل الحدود فيما بينها، حيث الأسرار تتكشف، والأحداث تتشابك، وتصير كل حكاية مرآة تعكس الروح الإنسانية في صراعها مع الذاكرة والتاريخ.
 

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 

وتحل سلطنة عمان "ضيف شرف" الدورة السادسة والخمسين من المعرض، واختارت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورة 2025، شخصية المعرض للدورة المقبلة، فوقع الاختيار على اسم المفكر الدكتور أحمد مستجير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب، والكاتبة فاطمة المعدول شخصية معرض الطفل.

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دار الشروق ابراهيم فرغلي حارسة الحكايات المجموعة القصصية حارسة الحكايات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025
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