لقطات من حفل زفاف نجل زاهي حواس بحضور نجوم الفن

احتفل كريم نجل العالم الأثري زاهي حواس بحفل زفافه خلال الساعات الماضية وسط حضور فني ضحم.

حفل زفاف نجل زاهي حواس

حضرت كل من الفنانة يسرا، حسين فهمي وزوجته والنجم خالد النبوي وزوجته كما حضرت النجمة ليلى علوي والمخرجة إيناس الدغيدي والإعلامية بوسي شلبي.





يعد زاهى حواس أشهر علماء الآثار فى عصرنا الحديث، والذي ارتقي اسمه بفضل اكتشافاته العديدة وآرائه التى لطالما ما أثارت جدلًا ونقاشات في المجتمع المصري والدولى.

شغل حواس منصب وزير الآثار سابقًا، ومنصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، كما أنه شغل منصب مدير آثار ‏الجيزة، ولذلك لُقب "بحارس الفراعنة"، له مجهودات واضحة في مجال حماية الآثار وترميمها وحفظ الإرث الحضاري ‏المصري واستعادة ما خرج منها بطرق غير مشروعة.‏

لزاهي حواس العديد من الاكتشافات الأثرية الهامة، ومنها ( مقابر العمال بناة الأهرام - وادي المومياوات الذهبية ‏- مقبرة حاكم الواحات البحرية وأسرته في العصر الصاوي (الأسرة 26))

كما قام عالم المصريات بتأليف العديد من الكتب بالعربية والإنجليزية، وترجمت كتبه إلى العديد من اللغات، ومنها ( أبو سمبل...معابد الشمس المشرقة - سيدة العالم القديم - معجزة الهرم الأكبر ‏- وادي المومياوات الذهبية ‏- أسرار من الرمال)، وذلك بالإضافة إلى العديد من المقالات والنشرات في العديد من الصحف والمجلات العلمية.

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