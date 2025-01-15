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ثقافة وفنون

طرح جزء ثانٍ من الفيلم الغنائي السعودي سكر بدور العرض السينمائى في هذا الموعد

الفيلم الغنائي السعودي
الفيلم الغنائي السعودي سكر

طرحت الشركة المنتجة  البوستر الرسمي للجزء الثاني من الفيلم الغنائي السعودي  (سُكر) استعدادًا لطرحه بدور العرض السينمائي الخليجي والمصري.


ويأتي الجزء الثاني من الفيلم بعنوان (سكر: سبعبع وحبوب الخرزيز)  وسيتم عرضه بالسينمات   يوم 22 يناير. ويأتي الفيلم من رؤية وكلمات النص الغنائي لهبة مشاري حمادة، وإخراج تامر مهدي.

فيلم سكر

يستوحي "سكّر" قصته من رواية "Daddy Longs Legs" العالمية الشهيرة  بـ "صاحب الظل الطويل"، حيث تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام، ويتعاونون معًا لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، في وقت يرسمون فيه أحلامًا وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم..

 

 

هذه السلسلة من الأفلام من بطولة كل من النجمة حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمين العبد، وديمه أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، الفنانة القديرة ماجدة زكي، نجم الكوميديا محمد ثروت؛ والنجوم اليافعين ماريا جمعة، عبدالله خالد، عمر خالد؛ ويشارك في البطولة النجوم: ريهام الشنواني، إسلام إبراهيم، ياسر الطوبجي، عباس أبو الحسن.. وآخرين.

وكان نطلق العرض الأول للفيلم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ 13 أكتوبر 2023 عبر واحدة من أكبر الشركات الموزعة للأفلام في المنطقة وهي Empire Entertainment.

 

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رواية Daddy Longs Legs العالمية ريهام الشنواني فيلم سكر محمد ثروت
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