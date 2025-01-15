أحمد لطفي السيد.. محطات في حياة أستاذ الجيل.. أول من تولى إدارة جامعة القاهرة.. واقعة طريفة بينه وبين محمد عبده.. ورئيس الحزب الوطني يفتح عليه النار لهذا السبب

أحمد لطفى السيد ، الملقب بأستاذ الجيل، رجل ملأ الدنيا وشغل الناس كثيرًا بأفكاره ومبادئه يرى أن الثقافة والعلم هما طريق الحرية والتقدم، من أوائل الداعين إلى إنشاء الجامعة المصرية فى مثل هذا اليوم 15 يناير عام 1872 ولد استاذ الجيل أحمد لطفى السيد فى اسرة ميسورة الحال، ورحل عام 1963.

وفى كتابه "قصة حياتى" يروى أستاذ الجيل أحمد لطفى السيد عن نشأته وبداياته ويقول: عشت حياة الترف فى مدرسة الخديوية التى تقع فى سراى مصطفى باشا بدرب الجماميز، وكانت المدرسة داخلية يدرس بها الطلبة ولا يخرجون منها إلا آخر الأسبوع، وكان عصرنا عصر الفتوات، فكان فى كل حارة فى ذلك الوقت عصابة على رأسها فتوة وكثيرا ما كانت تحدث معارك فى الحارات ومنها درب الجماميز، وتحدث فى المدرسة أيضا بين الطلبة، حتى إنه ظهر بيننا فتوة من الطلبة اسمه منصور، ومن خوفى من ذلك كنت أفضل البقاء فى المدرسة حتى فى العطلة الأسبوعية خوفا من الفتوة، وكان هذا الخوف سببا فى أن قرأت من المكتبة فى كل شيء من المعلقات والاشعار والكتب العلمية.

الدراسة بمدرسة الحقوق

وأضاف أحمد لطفى السيد: نصحنى أساتذتي دخول المهندسخانة لتفوقى فى الرياضيات وكنت لا أحبها لأنها تقبل ساقطى البكالوريا وكرامتى لا تسمح بذلك، ونصحنى أبى بكلية الحقوق وكانت مواد دراستها متعددة ومدة الدراسة خمس سنوات، وكان وكيل الكلية عمر لطفى بك يدرس لنا قانون العقوبات.

استاذ الجيل أحمد لطفى السيد

وأضاف السيد: وفى المدرسة عرفنى الشيخ محمد عبده وحدث أن كتب لنا سؤالا فى اللغة العربية عن ضرورة معاقبة الحكومة للجانى. وأجبت بأنه ليس من حق الحكومة معاقبة الجانى لأن كل حكومة نشأت بالقوة والقوة لا تعطى الحق وإنما العقد بين الأمة والحكومة هو الذى يعطى الحق ولا يوجد عندنا هذا العقد.

أسلوب جميل فى الإنشاء

ويقول أستاذ الجيل أحمد لطفى السيد: أعطانى الشيخ محمد عبده الدرجة النهائية وقال: أعطيناك أعلى الدرجات ليس على تمردك على الحكومات ولكن على أسلوبك فى الإنشاء وقد جاءك هذا الأسلوب الجميل من قراءاتك المتعددة والمستمرة، ومن هنا كنت مغرما بالثقافة وهويت الكتابة فى الصحف فى كافة المجالات فعاونت فى جريدة المؤيد بترجمة التلغرافات الخارجية، لكنى آمنت بأن الثقافة ليست كما نظن تحصيل علوم ومعارف وانما الثقافة هى استعمال المعرفة فى بناء الحضارة مجتمعا وسلوكا وحضارة تبنى الفرد الحر.

وتولى أحمد لطفى السيد مناصب عديدة منها رئاسة دار الكتب ومديرا للجامعة، ووزيرا فى وزارتين فى العهد الملكى وله جهود فى مجال الصحافة والكتابة الفكرية والترجمة، ولقب بـ أبو الجامعة، أنشأ جريدة الجريدة عام 1907 وكتب فيها أن شعارها الاعتدال الصريح وأنها لم تنشأ لكى تعادى السلطة، وكان الوحيد الذى ودع اللورد كرومر عند مغادرته مصر، وكان انحيازه لبريطانيا كرها للخلافة العثمانية، وأنشأ حزب الأمة، واشترك فى وزارة محمد محمود عام 1928 ومرة أخرى عام 1938، كما ساهم فى الدعوة إلى إنشاء الجامعة المصرية واصبح أول مدير لها.

لطفى السيد وطه حسين وصداقة حتى الرحيل

ودليلا على وطنية أحمد لطفى السيد وحبه للعدل ما حدث في أوائل الثلاثينات أن الملك فؤاد زار الجامعة، فتشغب الطلبة عليه.. وكان وزير المعارف وقتها عضوًا في وزارة إسماعيل صدقى واسمه حلمى عيسى، وتضيف إليه المجلات لقب "بصل"، وردا على شغب الطلبة أمر الملك فؤاد بفصل الدكتور طه حسين من عمادة كلية الآداب بالجامعة ونقله إلى وزارة المعارف، أضرب الطلبة عن الدراسة اعتراضا على قرار الملك وطالبوا باستقالة عمداء الكليات جميعهم وأنه لا عودة لهم إلا بعد عودة الدكتور طه حسين، وحلا للموقف تألفت لجنة من الطلبة لمقابلة مدير الجامعة، فوجدوه وقد كتب استقالته تضامنا معهم حتى عودة الدكتور طه حسين الى منصبه، فخرج الطلبة يهتفون بحياته.

هجوم رضوان ووصفه بالسلبية

وهاجمه فتحى رضوان رئيس الحزب الوطنى القديم بكلمات نارية، وكتب فصلا فى كتابه "عصر والرجال" يجرد فيه أحمد لطفى السيد من أى إيجابيات قيل إنه قام بها، وترصد لكل كلمة كتبها ونعته بالسلبية فى كل المواقف حتى موقف استقالته فى قضية الدكتور طه حسين ووصفه بأنه استقال تحت ضغط من إلحاح الطلاب لاتخاذ موقف.

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