الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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عصام كامل

ثقافة وفنون

استكشاف طه حسين من ست زوايا في العدد الجديد من "مصر المحروسة"

مجلة مصر المحروسة،
مجلة مصر المحروسة، فيتو

صدر اليوم الثلاثاء العدد الأسبوعي الجديد رقم 360 من مجلة مصر المحروسة الإلكترونية، وهي مجلة ثقافية تعني بالآداب والفنون، تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وترأس تحريرها الدكتورة هويدا صالح.

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تكتب رئيس التحرير عن الـ"ستريو تايب" في الدراما التلفزيونية مسلسل "فاتن أمل حربي" نموذجا، موضحة أن أخطر ما واجه المسلسل هو الاستقطاب، مما أعمى البصائر عن المناقشة الفنية للعمل، فنحن في النهاية أمام عمل فني له اشتراطاته الجمالية المتعارف عليها، فكتابة السيناريو الدرامي له اشتراطات جمالية، كما أن الأداء والتمثيل والإخراج والتصوير والموسيقى التصويرية لها جماليات بات متعارفا عليها.

 

وفي باب "كتب ومجلات" يقدم مصطفى علي عمار عرضا لكتاب "بصيرة حاضرة.. طه حسين من ست زوايا" للدكتور عمار علي حسن، الذي أعتمد فيه على ست زوايا لدراسة مشروع طه حسين وهي: (المنهج، والنص، والذات، والصورة، والموقف، والأفق). 

فلم يترك د. عمار جانبا من جوانب حياة طه حسين العلمية والأدبية والأخلاقية وحتى الأسرية منذ مولده حتى وفاته إلا تطرق لها، وخاتمة الكتاب يعدد د. عمار ثلاث نقاط مأخوذة على مشروع عميد الأدب العربي. 

وأكد أنها لا تنتقص من مشروعه العملاق، موضحا أسبابها وهي: عدم إعطائه التصوف موضعه في الثقافة الإسلامية، وإغفاله دور الموروث في بناء مشروع ثقافي، وعدم وضع منتجنا الثقافي الحديث والمعاصر في مقارنة مع الغرب على غرار ما حدث مع تراث العرب الأقدمين، وغيرها من الموضوعات. 

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مجلة مصر المحروسة الهيئة العامة لقصور الثقافة موضوعات مجلة مصر المحروسة مصر المحروسة قصور الثقافة
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