بعد الساحلي، غلق طريق الإسكندرية الصحراوي بسبب الشبورة وانعدام الرؤية

أعلنت محافظ الإسكندرية منذ قليل، غلق طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي بدءًا من بوابة الرسوم، وذلك بسبب الشبورة الكثيفة وانعدام الرؤية على الطريق والحفاظ علي أرواح المواطنين.

غلق طريق الإسكندرية مطروح

وكانت قد أعلنت المحافظة غلق الطريق الساحلي،نظرا لكثافة الشبورة المائية.

وأفادت المحافظة أنه تم إغلاق الطريق الساحلي بداية من الكيلو ٥٧ اتجاه محافظة مطروح بسبب كثافة الشبورة.



وأهابت المحافظة بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة.

كما شهد طريق برج العرب شبورة كثيفة انعدمت فيها الرؤية تماما، مما أدى الي إطلاق تحذيرات بعدم السير في الطريق منذ الساعة ١٢من منتصف الليل.

ترحيل موعد الامتحانات

وفي نفس السياق أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، ترحيل ميعاد امتحانات نصف العام اليوم الأربعاء نصف ساعة لتصبح الساعة الثامنة ونصف بدلًا من الثامنة، وترحيل الفترة المسائية نصف ساعة أيضًا.

كما أعلنت جامعة الإسكندرية وجامعة برج العرب التكنولوجية ترحيل موعد امتحانات نصف العام الدراسي نصف ساعة لتصبح الساعة التاسعة والنصف بدلا من التاسعة.

تحذيرات محافظة الإسكندرية

و أصدرت محافظة الإسكندرية عدة تحذيرات، قالت فيه انه بناءً على تنويه الهيئة العامة للأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وذلك اعتبارا من غد الأربعاء 15 يناير إلى الخميس 16 يناير 2025.

وتهيب محافظة الإسكندرية بالسادة قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة. واتباع ارشادات القيادة الآتية أثناء تكون الشبورة المائية:

_ القيادة بهدوء تام.

_لا تقود السيارة في حال انعدام الرؤية.

_إضاءة كشافات الشبورة المائية.

_زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والآخرين.

_استعمال مساحات الزجاج باستمرار.

_فتح زجاج السيارة قليلًا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.

_استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الغير بوجودك.

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