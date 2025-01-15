غلق الطريق الساحلي بالإسكندرية وترحيل مواعيد الامتحانات بالمدارس والجامعات بسبب الشبورة

أعلنت محافظ الإسكندرية منذ قليل، غلق الطريق الساحلي،نظرا لكثافة الشبورة المائية تنوه محافظة الإسكندرية.

غلق طريق الإسكندرية مطروح

وأفادت المحافظة أنه تم إغلاق الطريق الساحلي بداية من الكيلو ٥٧ اتجاه محافظة مطروح بسبب كثافة الشبورة.



وأهابت المحافظة بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة.

كما شهد طريق برج العرب شبورة كثيفة انعدمت فيها الرؤية تماما، مما أدى الي إطلاق تحذيرات بعدم السير في الطريق منذ الساعة ١٢من منتصف الليل

ترحيل موعد الامتحانات

وفي نفس السياق أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، ترحيل ميعاد امتحانات نصف العام اليوم الأربعاء نصف ساعه لتصبح الساعه الثامنه ونصف بدلا من الثامنه، وترحيل الفترة المسائية نصف ساعه ايضا.

كما أعلنت جامعة الإسكندرية وجامعة برج العرب التكنولوجية ترحيل موعد امتحانات نصف العام الدراسي نصف ساعة لتصبح الساعة التاسعة والنصف بدلا من التاسعة.

تحذيرات محافظة الاسكندرية

و أصدرت محافظة الإسكندرية عدة تحذيرات، قالت فيه انه بناءً على تنويه الهيئة العامة للأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وذلك اعتبارا من غدا الأربعاء 15 يناير إلى الخميس 16 يناير 2025.

وتهيب محافظة الإسكندرية بالسادة قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة. واتباع ارشادات القيادة الآتية أثناء تكون الشبورة المائية:

_ القيادة بهدوء تام

_لا تقود السيارة في حال انعدام الرؤية.

_إضاءة كشافات الشبورة المائية.

_زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والآخرين.

_استعمال مساحات الزجاج باستمرار.

_فتح زجاج السيارة قليلًا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.

_استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الغير بوجودك.

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