رتيبة النتشة: معارضة بن جفير وسموتيرتش تهدد إتمام صفقة غزة

قالت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني والأهلي الفلسطيني، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيعرض على الحكومة الإسرائيلية للتصويت عليه بشكل نهائي.

معارضة أقطاب الحكومة الإسرائيلية لصفقة الأسرى

وأوضحت أن التخوف الوحيد حاليًا يتمثل في معارضة بعض أقطاب الحكومة الإسرائيلية للصفقة، حيث يعتبرونها فشلًا سياسيًا واستسلامًا لحركة حماس من بين هؤلاء، إيتمار بن جفير وكتلته الذين يرفضون علنًا الاتفاق.

فتوى دينية صهيونية لصفقة الأسرى

وأضافت النتشة خلال مداخلتها عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن بن جفير قد دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش وكتلته إلى الامتناع عن التصويت لصالح الصفقة، مشيرة إلى أن سموتريتش لم يحسم موقفه بعد، لكنه يسعى للحصول على فتوى دينية من الحاخامات بخصوص التصويت على الاتفاق.

وأوضحت أن سموتريتش يريد مقابلًا مقابل تصويته، مشيرة إلى أنه إذا تم تمرير الصفقة، فإنه يطلب زيادة صلاحياته في الضفة الغربية.

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