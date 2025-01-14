الليث حجو يهاجم نقابة الفنانين السوريين

هاجم المخرج السوري البارز، الليث حجو، نقابة الفنانين في بلاده على خلفية إعلانها إجراء أول انتخابات من نوعها بعد سقوط النظام السابق.

وقال المخرج الذي قدم مسلسلات درامية شهيرة، إن "الانتخابات المزمع القيام بها والتي يدعو لها الكادر النقابي الحالي منتهي الصلاحية هي انتخابات غير شرعية".

وأضاف حجو في بيان عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام": "لأسباب نعرفها جميع،ًا فإن عددًا كبيرًا من الفنانين لم يتمكنوا أصلًا من الانتساب، وكثيرون غيرهم تم فصلهم بشكل تعسفي. لا يحق للنقابة إجراء أي انتخابات قبل فتح أبواب الانتساب لكل من أُقصي عنها".

واختتم حجو بيانه: "علينا جميعًا العمل لإيقاف هذا الإجراء، إلى حين تحويل النقابة إلى مكان يضم جميع الفنانين، وحينها يمكن للانتخابات أن تأخذ مجراها القانوني والضروري".

وجاء موقف الليث حجو بينما ينشغل المخرج المعروف بمسلسل جديد، حاليًا، يحمل اسم "البطل"، بمشاركة مجموعة من النجوم السوريين والعرب، أبرزهم: بسام كوسا، محمود نصر، فرح بسيسو، نور علي، نانسي خوري، وسام رضا، خالد شباط، جرجس جبارة، همام رضا، والفنانة رُسل حسين.

ويتمتع الليث حجو بمكانة بارزة في الوسط الفني، حيث قدم أعمالًا درامية مميزة شارك في الكثير من نجوم الدراما السوريا، وبينها: الندم، بقعة ضوء، أهل الغرام، سنعود بعد قليل.

وكانت نقابة الفنانين السورين أعلنت، قبل أيام، عن إجراء أول انتخابات من نوعها في النقابة بعد سقوط النظام السابق، وبمشاركة أعضائها الذين فصلتهم بسبب مواقفهم المعارضة، قبل أن تعيد قيودهم أخيرًا.

وقالت النقابة في بيان رسمي، إنها فتحت باب الترشح لعضوية مجالس الفروع والمتممين للمؤتمر العام للدورة الانتخابية 2025 – 2030، اعتبارًا من 17 يناير الجاري، ولمدة 5 أيام.

وأوضحت أنها حددت انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين لدورة 2025 – 2030، اعتبارًا من 22 فبراير المقبل، ولغاية 2 مارس وبالتنسيق مع المجلس المركزي.

ومن المقرر أن تقود تلك الانتخابات الفرعية، إلى انتخابات مركزية لنقابة الفنانين التي يرأسها، حاليًا، الفنان محسن غازي، منذ العام 2022، بعد فوزه بانتخابات لم يشارك فيها كثير من الفنانين السوريين الذين فصلتهم النقابة لمواقفهم المعارضة للنظام السابق.

وضمت قائمة الفنانين السوريين المعارضين للنظام السابق، والذين غادروا سوريا إلى العديد من الدول، مجموعة ممثلين ومغنيين وموسيقيين، بينهم: جمال سليمان، يارا صبري، ماهر صليبي، مكسيم خليل، سوسن أرشيد، عبد الحكيم قطيفان، مازن الناطور، نور مهنا، وآخرون.

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