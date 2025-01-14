وفاة نجل الفنان الراحل رياض القصبجي

رحل عن عالمنا، منذ قليل، فتحي رياض القصبجي نجل الفنان الراحل رياض القصبجي الشهير بالشاويش عطية.

وأعلن خبر الوفاة المستشار ماضي الدقن رئيس مجلس إدارة جمعية أبناء فناني مصر، وابن الفنان الراحل توفيق الدقن، حيث كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “انتقل إلى رحمة الله الأخ والصديق الأستاذ فتحي رياض القصبجي، تغمد الله الفقيد بوافر الرحمة والمغفرة”.

فتحي رياض القصبجي

ويعد فتحي رياض القصبجي أحد الأسماء التي ارتبطت تاريخيًّا بفن والده الراحل، الفنان رياض القصبجي، الذي ترك بصمة كبيرة في عالم الفن العربي، وكان له مشاركة في مجال التمثيل، ففي عام 2009، قام فتحي بأداء شخصية والده في المسلسل الشهير أبو ضحكة جنان الذي يروي السيرة الذاتية للفنان الكبير إسماعيل يس.

أما والده فحينما تم سؤاله عما إذا أراد ان يخطو ابنه خطاه في عالم الفن فقال: "إن التمثيل مهنة كلها شقاء وتمنى أن يدخل ابنه الكلية الحربية".

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