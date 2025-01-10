سائق أجرة يستدعي الشرطة لإيقاظ راكب في تركيا (فيديو)

استدعى سائق سيارة أجرة في تركيا، الشرطة، لإيقاظ راكب نام خلال نقله نحو وجهته، وفشلت محاولات إيقاظه من السبات العميق الذي دخل فيه فيما يبدو.

📹Bartın'da bindiği ticari takside hareketsiz halde yatan şahsın hiçbir tepki vermemesi üzerine panik yaşayan şoför durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşlarının ardından tepki veren şahsın derin uykuya daldığı ortaya çıktı pic.twitter.com/tzTupkrVTL — Habertürk (@Haberturk) January 9, 2025

ووقعت الحادثة الطريفة في مدينة بارتين، شمال تركيا، عندما يئس سائق التكسي من استيقاظ الراكب الذي يقله، ليلجأ إلى الشرطة بعدما ظن أنه ربما قد مات.

سائق أجرة يستدعي الشرطة لإيقاظ راكب في تركيا

وتأكد عناصر الشرطة من كون الراكب غريب الأطوار لايزال على قيد الحياة من خلال نبضه وتنفسه، لكنهم فشلوا بدورهم في إيقاظه، ما دفعهم لطلب فريق طبي.

وواجه الفريق الطبي المشكلة ذاتها مع الرجل، ليقرروا نقله لسيارة الاسعاف بوساطة نقالة يدوية، ليفاجأ الجميع بالرجل يستيقظ في تلك اللحظة.

لكن الراكب غير الطبيعي، حاول مجددًا إكمال نومه، بينما بذل الفريق الطبي جهودًا لإبقائه يقظًا، كي لا يدخل في نوم عميق آخر.

واستطاع الفريق الطبي الحصول على إجابة من الرجل بأنه جائع ومتعب، لذلك نام بعمق، ولا يشكو من أي مرض، قبل أن يغادر المكان وسط ذهول الجميع.

ووجدت الحادثة تفاعلًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، وسط سيل من التعليقات الطريفة حول الراكب الغريب.

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