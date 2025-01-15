أديب الشيشكلي، الزعيم السوري الذي جمد الأحزاب وصنع مصيره بيديه

في مثل هذا اليوم من عام 1952، شهدت سوريا منعطفًا سياسيًّا حاسمًا حين قرر أديب الشيشكلي، رئيس المجلس العسكري الأعلى، حل معظم الأحزاب السياسية.

وكان هذا القرار انعكاسًا لتحولات عميقة في بنية النظام السياسي السوري، الذي كان يعاني حينها من اضطرابات داخلية وصراعات بين الأحزاب التي تنافست على السلطة بعد نهاية الانتداب الفرنسي.

كواليس صعود الشيشكلي الى السلطة

برز أديب الشيشكلي كأحد الضباط الشباب الذين لعبوا دورًا محوريًا في انقلاب 1949، وهو الانقلاب الأول في تاريخ سوريا الحديث.

ومع سلسلة من الانقلابات، تسلّم الشيشكلي مقاليد السلطة تدريجيًا حتى أصبح رئيسًا فعليًا للدولة وكان الشيشكلي ينظر إلى الأحزاب السياسية كعامل فوضوي يهدد استقرار البلاد، خاصة في ظل الانقسامات الطائفية والإيديولوجية التي كانت تغذيها.

قمع الأحزاب في سوريا تحت شعار الاستقرار

في خطوة أثارت الجدل، أعلن الشيشكلي في 1952 عن حل معظم الأحزاب السياسية، مبررًا ذلك بأنها سبب في تفتيت الوحدة الوطنية وإضعاف الدولة واستهدف القرار بالأساس الأحزاب ذات التوجهات اليسارية والقومية التي عارضت سياساته، مثل الحزب الشيوعي وحزب البعث العربي الاشتراكي تحت شعار "الوطن فوق الجميع".

ردود فعل المعارضة السورية على قرار حل الأحزاب

قوبل القرار بموجة من الرفض الداخلي والخارجي حيث نظرت القوى السياسية إلى الشيشكلي كديكتاتور يسعى إلى قمع الديمقراطية الوليدة في سوريا لكن في المقابل، رحبت بعض القوى المحافظة والإقطاعية بالخطوة، معتبرة أن الاستقرار السياسي أهم من التعددية في تلك المرحلة المضطربة.

ثمن هدم الحياة السياسية في سوريا

رغم محاولاته إحكام قبضته على البلاد، لم ينجح الشيشكلي في كبح جماح المعارضة الشعبية التي تصاعدت تدريجيًا.

وفي عام 1954، اندلعت مظاهرات واسعة طالبت برحيله، انتهت بانقلاب عسكري أطاح به، ليغادر إلى المنفى ورغم محاولاته للعودة لاحقًا، ظل الشيشكلي شخصية جدلية في التاريخ السوري حيث كان قرار حل الأحزاب في عهد الشيشكلي نموذجًا لتحول سياسي خطير ألغى التعددية وسعى إلى إرساء حكم الفرد

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