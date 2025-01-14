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ثقافة وفنون

محمد رمضان يتصدر تريند اليوتيوب بأغنية "قطتي مبتخربش"

محمد رمضان
محمد رمضان

تصدر الفنان محمد رمضان، تريند اليوتيوب، في الساعات الماضية بأغنيته الجديدة “قطتي مبتخربش” واقتربت أغنية محمد رمضان، من تحقيق ما يقرب من ربع مليون مشاهدة في ثلاث ساعات.

على الجانب الآخر كان كشف الفنان محمد رمضان، عن سبب  تنظيمه مسابقات لجمهوره من حين لآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

محمد رمضان يكشف سبب مسابقاته 

وقال محمد رمضان:" أن الكليبات التي يقدمها للجمهور من حين لآخر تتطلب أموالا كثيرة لإنتاجها وتصويرها ولكنها في النهاية تسعد الجمهور، مضيفا بأنه قرر أيضا أن يقدم علي خطوة المسابقات من أجل إسعاد ومساعدة محبيه.

وأضاف محمد رمضان بأنه يستعد لفيلمه الجديد أسد، مؤكدا أن لديه مفاجآت أخرى للجمهور.

 

وينتهي الفنان محمد رمضان من تصوير فيلمه الجديد أسد، الذي من المفترض أن يتم عرضه خلال موسم عيد الفطر المقبل

 

ويجسد محمد رمضان خلال أحداث العمل عبد زنجي يسمى علي الفارسي، ويتم بيعه لأحد ملوك الجيش العباسي، وخلال أحداث العمل يقوم بقيادة ثورة ضد الجيش العباسي، ويحاول الزواج من أميرة لكن أسرتها تعاقبه بالجلد على هذا الطلب.

 

 وتم تدريب محمد رمضان بشكل كبير على تجسيد هذه الشخصية التاريخية، وكيف كان يتصرف الأبطال خلال ذلك العصر، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتعاون فيها محمد رمضان مع المخرج العالمي خالد دياب.


أبطال فيلم أسد 

يشارك في فيلم أسد، محمد رمضان، ماجد الكدواني، كامل الباشا، رزان جمال، أحمد خالد صالح، علي قاسم، أحمد عبدالحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج، والفيلم من تأليف وإخراج محمد دياب.

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