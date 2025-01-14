رابطة السيارات تكشف عن المستفيدين من قرار الجمارك الجديد

قال المستشار اسامة ابو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، ان هناك تعديل في البند الجمركي بشان السيارات المتكدسة في المواني، بعد يوم ٢٥ يونيو، التي تم استيرادها بغرض الاستخدام الشخصي، ولم تستوفي القواعد الجمركي المتبعة.

وأكد ابو المجد، أن جميع السيارات، التي دخلت من خلال المواني قبل يوم ٢٧ يوليو ٢٠٢٤، هي السيارات الوحيدة التي يتم استثناءها من ذلك القرار.

واضاف، أن أهم الشروط، من أجل استثناء تلك السيارات، هي تقديم صورة تحويل يفيد بسداد رسوم السياراة، عند البنوك المصرية قبل فترة ٢٥ يونيو ٢٠٢٤، والشرط التاني هو مراجعة البيانات والسويفت كود ومطابقتها مع الفاتورة المبدائية

وأشار، رئيس رابطة تجار السيارات، إلي أن من أهم الشروط هو كتابه مستورد السيارة، تعهد بصحة المستندات المرتبطة بالفاتورة

أما الشرط الأخير هو تحصيل غرامة طبقًا للمادة ٧٢ من قانون الجمارك قانون ٢٠٠٧ لسنة ٢٠٢٠

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