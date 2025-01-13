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اقتصاد

إكسيد مصر: تسليم الدفعة الأولى بعد إعلان تصنيع السيارات في السوق المحلي

سيارات, فيتو
سيارات, فيتو

 أعلنت إكسيد مصر، تسليم أول دفعات سياراتها  (EXEED RX) في السوق المصري، من الفئتين (Luxury)، و(Flagship)  لعملائها في مصر، وهو ما يعزز مكانتها كواحدة من أبرز العلامات التجارية  في قطاع السيارات الفاخرة.
 

وفي ذات السياق، علق  يحيى عبد القدوس، المدير العام لشركة إكسيد مصر، علي سرعه انتشار السيارة ورغبة المستهلك المصري في اقتناء السيارات الفارهة خاصه انه اول مره تطرح بالسوق المصري، مما دفع الشركة نحو  تصنيع سيارات إكسيد في مصر، استجابه لخطة الحكومة المصرية لدعم توطين صناعة السيارات والتصنيع المحلي.

فإطلاق أول دفعة من سيارات الفاخرة هنا في مصر يؤكد التزامنا بتعزيز مفهوم الفخامة والابتكار، ونقل معايير جديدة من الجودة والتميز، وتتطلع الشركة  إلى تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.
 

كما وأعرب  عبد القدوس: "عن سعادته بوعي المستهلك المحلي نحو التجديدات واقتناء الرفاهيات، وحرصه على استغلال العروض الموفرة في السيارات الصينية من ضمان  لمدة 7 سنوات بدون حد أقصى للكيلومتر”.
 


وتأتي سيارات إكسيد آر إكس مزودة بمحرك 2.0 TGDI قوي يقدم قوة تصل إلى 261hp عند 5500 دورة في الدقيقة، وعزم دوران يصل إلى 400 نيوتن متر بين 1750 و4000 دورة في الدقيقة. السيارة متوفرة بناقل حركة 7 DCT wet للدفع الأمامي، بالإضافة إلى خيار للدفع الرباعي مع 7 وضعيات للقيادة  تناسب جميع التضاريس، مما يعكس التزام إكسيد بتقديم سيارات تتناسب مع احتياجات السوق المصري المتنوعة.
 

كما تأتي "إكسيد آر إكس" مجهزة بأحدث تقنيات الراحة والترفيه، مثل شاشة LCD مزدوجة بحجم كل شاشة 12.3  بوصة، ونظام صوتي متميز من "سوني" مع 14 سماعة، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي مزدوج المنطقة مع تنقية الهواء من الاتربة الدقيقة، مما يعزز من التفاعل مع العملاء من خلال توفير تجربة رقمية متقدمة تلبي احتياجات السائقين العصريين.

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