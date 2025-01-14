الأربعاء 15 يناير 2025
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سياسة

ضوابط استجواب المتهم في قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من الموافقة علي المنظمة لضوابط الاستجواب والمواجهة للمتهم، بمشروع  قانون الإجراءات الجنائية.

 

مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

جاء ذلك خلال الجلسات العامة، الأسبوع الحالى، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور وزير العدل، نقيب المحامين، ممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة.

 

تدوين بيانات المتهم قبل التحقيق

وترصد فيتو تلك الضوابط كالتالي:

وافق مجلس النواب على المادة (١٠٣) ونصها كالتالي: يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين وفقًا للإجراءات المقررة قانونا.

 

لا يجوز استجواب المتهم إلا في حضور محاميه

ووافق مجلس النواب على المادة (١٠٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.

وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.

وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات. ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب امرأ بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

 

ووافق مجلس النواب على المادة (١٠٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.

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