وزير العدل يتراجع عن مقترحه بشأن التحقيق مع المتهم في غيبة محاميه

تراجع المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، عن تعديله المقترح على المادة 104 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، بشأن جواز الحصول على الموافقة الكتابية من المتهم لقبول المحامي، وإلا لا يجوز التحقيق معه.

مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

موقف وزير العدل في حال تعذر المحامي عن التحقيق مع المتهم

ونص المقترح المقدم من وزير العدل على: فإن تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب، فلا يجوز إجراء ذلك التحقيق إلا إذا قبل المتهم ذلك كتابة أو خشية انقضاء مدة حبسه المشار إليها في المادة 111 من هذا القانون.

وزيري العدل والشئون النيابية أمام النواب

وأوضح وزير العدل، أن مقترحه ليس إرساء لقاعدة استثنائية، وإنما الهدف منه وضع حل لمشكلة عملية وقائمة في حال تعذر حضور المحامي مع المتهم.

الحكومة ترفض مقترح وزير العدل

جاء ذلك بعد أن أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسية، رفض الحكومة للمقترح المقدم من وزير العدل، والإبقاء على المادة كما وردت من اللجنة التشريعية.

وأشار عدد من أعضاء مجلس النواب، إلى أن ما أثاره وزير العدل موضعه في مواد أخرى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وبينها على سبيل المثال المادة 111.

وفي هذا الصدد توافق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على ما طرحه عدد من الأعضاء بشأن حل هذه الإشكالية في المادة 111.

وتنص المادة (١٠٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة مجلس النواب على: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.

وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.

وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات. ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب امرأ بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.

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