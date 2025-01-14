الثلاثاء 14 يناير 2025
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رئيس جامعة المنصورة يشارك في الحوار المجتمعي حول مقترح نظام "شهادة البكالوريا المصرية"

حوار مجتمعي عن نظام
حوار مجتمعي عن نظام البكالوريا المصرية، فيتو

شارك الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء،  في أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية، مع  الخبراء والمتخصصين في مجال التعليم

رئيس جامعة المنصورة يشارك في الحوار المجتمعي حول مقترح نظام "شهادة البكالوريا المصرية" مع الخبراء والمتخصصين

وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

جاء اللقاء بمشاركة لفيف من الوزراء السابقين ورؤساء الجامعات والخبراء في ملف التعليم قبل الجامعي، فضلًا عن حضور ممثلين لمشيخة الأزهر والكنيسة.

سلسلة من اللقاءات والحوارات المجتمعية والاستماع لمختلف الرؤى

ويستهدف الحوار عقد سلسلة من اللقاءات والحوارات المجتمعية والاستماع لمختلف الرؤى حول التفاصيل الخاصة بمقترح شهادة البكالوريا المصرية وما تتضمنه من خفض لعدد المواد الدراسية، مما يخفف العبء عن كاهل الأسر المصرية، فضلًا عن المسارات المختلفة التي يختار من بينها الطالب، بالإضافة إلى مناقشة القواعد العامة لمجموع الدرجات والمحاولات المتعددة لدخول الامتحان في المواد المختلفة.

أهمية النظام الجديد من حيث المضمون المقترح والتطبيق

وخلال الجلسة، تم فتح باب المناقشة للحضور من  الوزراء السابقين ورؤساء الجامعات حول أهمية النظام الجديد من حيث المضمون المقترح، وطرق وأساليب التطبيق، والمعوقات التي يمكن أن تواجهه.

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