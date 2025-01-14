الثلاثاء 14 يناير 2025
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مصرع 8 عمال وإصابة 4 آخرين إثر انقلاب سيارة نقل في مطروح

مصرع ٨ عمال وإصابة
مصرع ٨ عمال وإصابة ٤ آخرين إثر انقلاب سيارة نقل في مطروح

لقى 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون إثر حادث انقلاب سيارة نقل عمال بطريق الإسكندرية مطروح اتجاه الإسكندرية ناحية الكيلو 75 بمنطقة فوكة.

وتلقت نجدة مطروح بلاغا بوجود حادث انقلاب سيارة نقل بها عمال بطريق مطروح الإسكندرية بالكيلو ٧٥ بمنطقة فوكة، مع وجود حالات وفاة ومصابين.

جانب من الحادث
جانب من الحادث

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة لمكان الحادث، لنقل المصابين والوفيات والتحري عن ملابسات الحادث.

وحصلت "فيتو" على أسماء المصابين في حادث طريق اسكندرية مطروح منطقة فوكة وهم: محمود عبدالله محمد  37 سنة الشرقيه كسور بالضلوع، وياسر ضيفي محمد  30 سنة اسيوط نزيف بالمخ، ومحمد علاء اشرف 11سنة اسيوط جثة سحبات وكدمات، احمد منصور صادق 29 سنة اسيوط سحبات،  اشرف محمد 40 سنة اسيوط نزيف بالمخ، والذين تم نقلهم لمستشفى رأي الحكمة لتلقى الاسعافات  اللازمة وتوفى احدهم عقب وصوله الى المستشفى.

بينما جاءت أسماء المتوفين كالتالي، رمضان اشرف رزق، محمد اشرف رزق، رجب اشرف رزق، سعد رمضان زيدان، عبده هاني، بالإضافة إلى شخصين مجهولي الهوية.

وأجرى الفريق الطبي بمستشفى رأس الحكمة الإسعافات اللازمة للمصابين ووضعهم تحت الرعاية الطبية والتحفظ على جثث المتوفين بثلاجة حفظ الموتى، وتحرير المحضر اللازم.

 

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