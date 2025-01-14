رئيس حي غرب الإسكندرية تتابع فعاليات سوق اليوم الواحد ببشاير الخير

شهدت المهندسة زينب السيد رئيس حي غرب بالإسكندرية اليوم الثاني لسوق اليوم الواحد والذي تمت إقامته علي مدار يومي الاثنين والثلاثاء ببشاير الخير ١، ٢ بكرموز بجوار عمارة ٦ أ ، وذلك بحضور سكرتير عام الحي والعميد مدير أمن بشاير الخير.

يأتى ذلك وفقًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، وفي إطار مبادرة أسواق اليوم الواحد والاهتمام بمناطق التطوير الحضاري

يشتمل السوق علي ٢٤ منفذا لبيع السلع الاساسية واللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة، وذلك لتسهيل وصول المنتجات مباشرة إلي المستهلك بأسعار مخفضة.

هذا وقد شهد السوق إقبالا كبيرا من المواطنين، وأثنت رئيس الحي علي جودة السلع المقدمة للمواطنين.

كما تفقدت رئيس الحي سيارة خدمات المركز التكنولوجي المتنقل وخدمات الفرق الطبية للمبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة كما تم الكشف والتحاليل المجانية للمواطنين المترددين علي السوق، فضلا عن خدمات شركة مياه الشرب والتوعية بأهمية الحفاظ علي المياه وترشيد الاستهلاك.

وجاء ذلك بوجود مديري ومسئولي تموين غرب والمتابعة الميدانية وإشغال الطريق والوحدة الإدارية ببشاير الخير والكهرباء والعلاقات العامة والإعلام بالحي.

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