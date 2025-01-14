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بدء تنفيذ أعمال تمهيد المسارات البديلة لكوبري المندرة تمهيدا لهدمه بالإسكندرية

بدء تنفيذ أعمال تمهيد
بدء تنفيذ أعمال تمهيد المسارات البديلة لكوبري المندرة، فيتو

أعلنت محافظة الإسكندرية فى بيان لها منذ قليل، برئاسة الفريق أحمد خالد حسن، أنه في إطار مشروع مترو الإسكندرية الجاري تنفيذه حاليا، تم البدء في تنفيذ أعمال تمهيد المسارات البديلة لكوبري المندرة  بدءا من جسم النفق حتي نقطة مرور المندرة، وذلك في إطار التمهيد  لأعمال هدم الكوبري وتطوير ميدان المندرة.

 

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وأكدت محافظة الإسكندرية،  انه يتم العمل حاليآ على تنفيذ  المسار البديل على مرحلتين  المرحلة الأولى داخل حرم المترو  في الجزء الواقع بين نقطة مرور الزعيم وهيكل الكوبري القائم  و المرحلة الثانية من كوبري المندرة (حرم المترو) وصولا إلى نقطة شرطة المندرة كما ستتضمن إزالة الجزيرة الوسطى بالطريق وإزالة الستارة النباتية والنخيل وأعمدة الإنارة واستاندات الاعلانات المتواجدة على الجزيرة.

 

وتنوه محافظة الإسكندرية أن كافة  الأعمال تتم  بتواجد ممثلي المرافق المختلفة حتى لا يكون هناك أي تعارض مع المسار البديل، ولن يتم القيام بهدم الكوبري إلا بعد الإنتهاء من أعمال تنفيذ المسار البديل بالكامل، للتأكد من وجود سيولة مرورية وعدم وجود أى عرقلة سواء لسير المواطنين أو المركبات.

ومن المقرر أن يتم توسعة حرم الطريق الناقل من قلب المندرة إلى الكورنيش والعكس  مع زيادة عدد الحارات المرورية مما يتبعه خلق سيولة مرورية كبيرة بالمنطقة.

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محافظة الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن مترو الاسكندرية المندرة

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