الطفولة والأمومة يتدخل في واقعة تعذيب طفلة عاما على يد زوجة والدها

أعلن المجلس القومي للطفولة، بأنه تم رصد فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهرت فيه طفلة من إحدى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، تبلغ من العمر (١٢) عام وعليها آثار ضرب وتعذيب.

وأفادت الطفلة بأن زوجة والدها هي من قامت بتجريدها من ملابسها وتعدت عليها باستخدام خرطوم غاز محدثة بها إصابات متعددة باليد وكدمات بالعين وفي أماكن متفرقة بالجسد، وأن والدها لم يقم برد الاعتداء الواقع عليها من قبل زوجته بل قام بسبها بألفاظ نابية.

تحرير شكوى عاجلة على خط نجدة الطفل

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، انه فور رصد الواقعة تم تحرير شكوى عاجلة على خط نجدة الطفل، مشيرة الى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وإبلاغ الجهات المختصة، حيث تم إبلاغ مكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام، وباشرت نيابة مركز أشمون الجزئية تحقيقاتها في الواقعة، جنح أشمون وقررت النيابة العامة حجز المتهم والد الطفلة مع طلب تحريات وحدة المباحث حول الواقعة، مع عرض المتهم على مستشفى شبين الكوم الجامعي قسم السموم الإكلينيكية والتحاليل وذلك لأخذ العينات اللازمة لبيان ما إذا كان يتعاطي ثمة مواد مخدرة من عدمه مع ضبط وإحضار المتهمة زوجة الأب وعرضها على النيابة العامة فور ضبطها.

ووجهت الدكتورة سحر السنباطي، الشكر للنيابة العامة ومكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام علي الجهود المبذولة والاستجابة السريعة للتصدي لوقائع العنف ضد الأطفال وما يتعرضون له من انتهاكات، كما قدمت الشكر لأعضاء الوحدة العامة لحماية الطفولة بمحافظة المنوفية والوحدة الفرعية بمركز أشمون علي جهودهم من أجل حماية الأطفال المعرضين للخطر وعلى ما قدموه من مساندة ودعم للطفلة ومراعاة مصلحتها الفضلي.

جريمة تعريض طفل للخطر وفقًا لأحكام قانون الطفل

ومن جانبه أشار صبرى عثمان، مدير عام الادارة العامة لنجدة الطفل، الى انه بناء علي تقرير وحدة الحماية الفرعية بمركز ومدينة أشمون تم تسليم الطفلة لعائل مؤتمن (الخالة) بعد أخذ التعهدات اللازمة عليها بحسن رعايتها والمحافظة عليها وعدم تعريضها للخطر، ومراعاة لمصلحتها الفضلي، مؤكدة على أن هذه الواقعة تشكل جريمة تعريض طفل للخطر وفقًا لأحكام قانون الطفل، وجريمة ضرب وفقًا لأحكام قانون العقوبات.

واكد أن المجلس يتصدى لكافة الانتهاكات والوقائع التي تشكل خطرًا على الأطفال، لافتا إلى أن إدارة الرصد والتواصل الاجتماعي بالإدارة العامة لنجدة الطفل تقوم برصد الشكاوى والوقائع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لاتخاذ إجراءات عاجلة حيالها، مناشدا بسرعة الإبلاغ عن أي شكاوى تخص الأطفال عبر آليات المجلس القومي للطفولة والأمومة وهي خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ والذي يعمل على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر تطبيق الواتس آب على الرقم ٠١١٠٢١٢١٦٠٠.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.