مدة الودائع المتاحة لعملاء البنك الأهلي المصري

كشف البنك الأهلي عن مدة الودائع التي يتم تقديمها للعملاء من خلال فروع البنك في أنحاء الجمهورية.

وقال البنك إن مدة الودائع تتراوح من 7 أيام وحتى 7 سنين.

الحد الأدنى للوديعة بالجنيه المصري لمدة 7 أيام وأقل من شهر 100 ألف جم (حاليًا).

والحد الأدنى للوديعة بالجنيه المصري لمدة تزيد عن شهر مبلغ 1000 جم.

ويمكن للعملاء ربط الوديعة من خلال زيارة أقرب فرع من البنك الاهلي داخل مصر أو من خلال خدمة الأهلي نت.

ومن جانب آخر حدد البنك الأهلي خدمات للعملاء يتم تقديمها من خلال خدمة الأهلي نت/ الأهلي موبايل، التي يمكن للعملاء من خلالها إتمام معاملاتهم المصرفية بسهولة وأمان تام.

وأضاف البنك أنه تتيح للعملاء التعديلات الفنية العديد من الخدمات المصرفية المتطورة من أي مكان وفي أي وقت مثل :

الاشتراك الذاتي

الاشتراك الذاتي لخدمة الأهلي نت/ الأهلي موبايل للعملاء من الأفراد.

تفعيل تطبيق رموز الأمان (Soft Token) للعملاء من الأفراد.

استخدام المصادقة البيومترية (Face ID – Touch ID) لتسجيل الدخول.

إجراء المعاملات المصرفية عن طريق خدمة الموبايل البنكي _ الأهلي موبايل للعملاء من الشركات.

تقديم طلب الحصول على بطاقة ائتمان غير مضمنة ومتابعة الطلب للعملاء من الأفراد.

تقديم طلب الحصول على قرض شخصي نقدي/ قرض سيارة غير مضمن ومتابعة الطلب للعملاء من الأفراد.

الاستعلام عن البطاقات المدفوعة مقدما والتحويل من (حساب/بطاقة مدفوعة مقدما) إلى بطاقة مدفوعة مقدما أخرى لذات العميل.

خدمة التحويلات المتعددة (Multiple Transfer) والتي تتيح لكم إمكانية تنفيذ أكثر من تحويل (داخلي/محلي) في خطوة واحدة وبشكل أسرع.

خدمة التحويل لمرة واحدة (بدون إضافة مستفيد).

ومن جانب آخر يتساءل العديد من عملاء البنك الأهلي حول إمكانية صرف الحوالات من خلال بطاقة ميزة.

ومن جانبهم أكد مسؤولون بنك الأهلي أنه يمكن للعملاء استقبال وصرف الحوالات بالجنيه المصري فقط على مدار 24 ساعة دون الحاجة للتوجه لأي من فروع البنك.

يقدم البنك الأهلي خدمات عديدة لعملاء منها بطاقة الخصم المباشر بلاتينيوم.

تقدم البطاقة عدة مميزات للعملاء في بنك الأهلي حيث تشمل القائمة ما يلي:

صلاحية فورية للدخول على حسابات العميل للسحب النقدي والاستعلام عن الرصيد خلال أي ماكينة صراف آلي محليًّا أو دوليًّا.

التسوق بسهولة وحرية عبر كافة ماكينات الـ POS محليًّا أو دوليًّا.

التسوق عبر الإنترنت بأمان تام.

نقاط على مشتريات العملاء لاستبدالها بخيارات عديدة عبر برامج الأهلي بوينتس للولاء.

رسالة نصية تنبيهية فورية توضح للعملاء قيمة استخدام البطاقات أونلاين أو عبر نقاط البيع العديدة.

يمكن للعملاء أيضًا الاستفادة من الخدمات الإضافية التي تشمل:

استخدام العديد من صالات الانتظار الفاخرة بمطارات مختلفة.

خصومات ورحلات مجانية من مختلف مقدمي خدمات النقل.

خصومات التسوق في أماكن دولية متعددة.

خصومات على التسوق الإلكتروني من خلال مواقع عالمية مختارة.

خدمات تأمين مجانية.

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