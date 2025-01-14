الثلاثاء 14 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

خبير اقتصادي يكشف سر سحب المركزي 2.5 تريليون جنيه من البنوك

البنك المركزي، فيتو
البنك المركزي، فيتو

كشف الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، السبب وراء سحب البنك المركزي قرابة 2.5 تريليون جنيه من البنوك العاملة في القطاع المصرفي.

 

فائض السيولة داخل البنوك

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أنه نظرًا لوجود فائض سيولة بالبنوك ناتجة عن الشهادات الادخارية ذات الفائدة المرتفعة، أقدم البنك المركزي على سحب السيولة الفائضة.

 

دعم البنوك في شهادات الفائدة المرتفعة

ولفت إلي أن البنك المركزي يسعى لاستمرار الشهادات الإدخارية ذات الفائدة المرتفعة لخفض معدل التضخم، وسحب سيولة 2.5 تريليون جنيه يأتي بهدف دعم البنوك في ظل ارتفاع فائدة الشهادات الإدخارية.

تفاصيل اجتماع السيسي مع مدبولي ومحافظ البنك المركزي (فيديو)

البنك المركزي: تراجع التضخم الأساسي إلى 23.2% في ديسمبر 2024


خفض اسعار الفائدة

وأكد: خفض أسعار الفائدة قادم لا محالة خلال الفترة المقبلة، من أجل المساهمة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنتاج.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك المركزى البنوك القطاع المصرفي الشهادات الادخارية التضخم خفض أسعار الفائدة أسعار الفائدة

مواد متعلقة

تفاصيل اجتماع السيسي مع مدبولي ومحافظ البنك المركزي (فيديو)

السيسي يتابع جهود البنك المركزي في تهيئة البنية التحتية الرقمية والأطر التشريعية للقطاع المالي

خبير مصرفي يكشف موعد تخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

القومي للأجور يكشف موعد زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص

نقابة القراء لـ"المسلمانى": دع الخريطة كما هى ولا تحرم العالم من قوة مصرالناعمة

ضابط سابق بالجيش السوري المنحل يختطف 5 عناصر أمنية تابعة للشرع (فيديو)

نقابة القراء تنتقد قرار المسلماني باستبعاد البهتيمي والفشني من قرآن السهرة

ارتفاع أسعار السمن البلدي والزبدة في الأسواق اليوم الثلاثاء 14/1/2025

خبير اقتصادي يكشف سر سحب المركزي 2.5 تريليون جنيه من البنوك

الأزمة بين كولر وإدارة الأهلي تتصاعد، والسويسري يهدد بالرحيل لهذا السبب

أزمة جديدة في الاهلي قبل مواجهة الجونة غدًا بالدوري

منوعات

المزيد

استمرار جهود البحث عن مفقودين جراء الحرائق في لوس أنجلوس

العثور على نبيذ مقطر عمره أكثر من 3 آلاف عام في الصين

أحدث جرائم الذكاء الاصطناعي، تعرض فرنسية للاحتيال من منتحل شخصية براد بيت

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 14-1-2025

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 14 يناير2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

فتح باب التسجيل في فعاليات ملتقيات قطاع ريادة الأعمال بمصر

المزيد

انفوجراف

ميل جيبسون يثير الجدل ومعهد الأورام يرد.. هل تساعد الأدوية المضادة للطفيليات في علاج السرطان ؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة النصف من رجب، ردده في هذه الليلة المباركة

هل الزوجة التي تمنع نفسها عن زوجها تلعنها الملائكة؟ الإفتاء تجيب(فيديو)

خالد الجندي: لو زوجتك أو زوجك شهد لك بالصلاح فأنت كذلك (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية