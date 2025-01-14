خبير اقتصادي يكشف سر سحب المركزي 2.5 تريليون جنيه من البنوك

كشف الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، السبب وراء سحب البنك المركزي قرابة 2.5 تريليون جنيه من البنوك العاملة في القطاع المصرفي.

فائض السيولة داخل البنوك

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أنه نظرًا لوجود فائض سيولة بالبنوك ناتجة عن الشهادات الادخارية ذات الفائدة المرتفعة، أقدم البنك المركزي على سحب السيولة الفائضة.

دعم البنوك في شهادات الفائدة المرتفعة

ولفت إلي أن البنك المركزي يسعى لاستمرار الشهادات الإدخارية ذات الفائدة المرتفعة لخفض معدل التضخم، وسحب سيولة 2.5 تريليون جنيه يأتي بهدف دعم البنوك في ظل ارتفاع فائدة الشهادات الإدخارية.



خفض اسعار الفائدة

وأكد: خفض أسعار الفائدة قادم لا محالة خلال الفترة المقبلة، من أجل المساهمة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنتاج.



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