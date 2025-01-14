القناة 12 الإسرائيلية: توقيع الاتفاق خلال ساعات أو في غضون يومين

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن الاتفاق المرتقب بشأن تبادل الأسري قد يتم توقيعه خلال الساعات القادمة، أو على أقصى تقدير في غضون يومين.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوقعات بشأن التوصل إلى تفاهمات نهائية بين الأطراف المعنية، وسط جهود دبلوماسية مكثفة لإنهاء الأزمة القائمة.

جثة السنوار تهدد بإفشال مفاوضات تبادل الأسرى في غزة

أصبحت مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة على شفا الانهيار، بسبب إصرار حركة حماس على استعادة جثمان يحيى السنوار، رئيس مكتبها السياسي، الذي لقي حتفه في أكتوبر الماضي. وتسعى الحركة لتحقيق مكاسب رمزية من خلال إدراج الجثمان في الصفقة، وهو ما ترفضه إسرائيل بشكل قاطع.

مصادر إسرائيلية أوضحت أن تل أبيب رفضت طلبًا من "حماس" بشأن تضمين جثة السنوار في المرحلة الأولى من الاتفاق، وأكدت أن هذا المطلب "لن يتم تنفيذه تحت أي ظرف".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مقتل السنوار في اشتباك مسلح بمدينة رفح يوم 17 أكتوبر 2024، موضحًا أنه تم التعرف على هويته من خلال فحوصات الحمض النووي وسجلات الأسنان والبصمات. وأعقب ذلك تصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال فيه: "مقتل السنوار يشكل نقطة تحول جديدة في مسار غزة بعيدًا عن سيطرة حماس".

التوتر حول هذا الملف يعقد المفاوضات التي وصفها وسطاء دوليون بأنها كانت على وشك التوصل إلى اتفاق، ما يثير مخاوف من انهيار الجهود الدبلوماسية لإحراز تقدم في هذا المسار.

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